Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Wanda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Icardi ile resmen boşandıklarını duyurmuştu.
Nara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Wanda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Icardi ile resmen boşandıklarını duyurmuştu.
Nara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık.
Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu.
Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum.
Ancak, işler iyi gitmiyordu.
Her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim.
Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor.
Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi?
Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor."
Aspor.com.tr editörlerinden Bora Salgın'ın derlediği habere göre, LAM'den Angel de Brito'ya konuşan Icardi'nin eski eşi Nara, Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verdi.
NARA: BENİM İÇİN AVRUPA BİTTİ
Nara artık Arjantin'de yaşamak istediğini söyleyerek, "Arjantin'de kalıp burada yaşamak ve çalışmak istiyorum. Benim için Avrupa aşaması sona erdi." dedi.
WANDA ICARDI'NİN PLANINI AÇIKLADI
Icardi'nin geleceği hakkında konuşan Wanda Nara, "Arjantin'e dönme fikri var ama çocuklar, okul ve çocuklarının büyümesi sorunu ona engel oluyor." açıklamasında bulundu.
"DÜŞÜNCESİ PSG'YE DÖNMEK!"
Son olarak Angel de Brito da Icardi hakkında, "Icardi'nin düşüncesi PSG'ye dönmek ama Wanda için değil." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, sezon başında PSG'den Icardi'yi 1 yıllığına kiralamıştı.
INTER VE ROMA'NIN İLGİSİ VAR
İtalyan basınında Arjantinli golcüyle Inter ve Roma'nın da ilgilendiği iddia edilmişti.