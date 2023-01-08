Haberler Galatasaray Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında kiralık kadrosuna kattığı Mauro Icardi hakkında, Wanda Nara'dan olay bir itiraf geldi. Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Icardi'nin geleceğine ilişkin konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 17:12
Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Wanda Nara ve Icardi çifti geçtiğimiz günlerde boşanmıştı.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Wanda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Icardi ile resmen boşandıklarını duyurmuştu.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Nara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

"Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Ancak, işler iyi gitmiyordu.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi?

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor."

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Wanda Nara'dan Icardi'nin geleceğiyle ilgili olarak çarpıcı bir açıklama geldi.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Aspor.com.tr editörlerinden Bora Salgın'ın derlediği habere göre, LAM'den Angel de Brito'ya konuşan Icardi'nin eski eşi Nara, Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verdi.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

NARA: BENİM İÇİN AVRUPA BİTTİ

Nara artık Arjantin'de yaşamak istediğini söyleyerek, "Arjantin'de kalıp burada yaşamak ve çalışmak istiyorum. Benim için Avrupa aşaması sona erdi." dedi.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

WANDA ICARDI'NİN PLANINI AÇIKLADI

Icardi'nin geleceği hakkında konuşan Wanda Nara, "Arjantin'e dönme fikri var ama çocuklar, okul ve çocuklarının büyümesi sorunu ona engel oluyor." açıklamasında bulundu.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

"DÜŞÜNCESİ PSG'YE DÖNMEK!"

Son olarak Angel de Brito da Icardi hakkında, "Icardi'nin düşüncesi PSG'ye dönmek ama Wanda için değil." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

Galatasaray, sezon başında PSG'den Icardi'yi 1 yıllığına kiralamıştı.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer itirafı! "Dönmek istiyor"

INTER VE ROMA'NIN İLGİSİ VAR

İtalyan basınında Arjantinli golcüyle Inter ve Roma'nın da ilgilendiği iddia edilmişti.

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