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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımdaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, transfer taleplerini yönetime iletti. Yerli isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerini Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'da sürdüren Oğuzhan Özyakup için harekete geçildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:00
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Galatasaray'da transfer operasyonu dört koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Orta saha bölgesindeki rekabeti artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, listesindeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket edilirken, yerli oyunculara ayrı bir önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Sergio Oliveira'yla rotasyona girecek bir oyuncu arayan Okan Buruk yurt dışında forma giyen Türk oyuncuları izlemeye aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

BURAK İNCE OLMADI!
İlk olarak Bundesliga 2'de forma giyen Burak İnce gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Ancak kulübü henüz 18 yaşına bile girmeyen oyuncusunu Galatasaray'a göndermeyi reddetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Görüşmeler başlamadan sonuçlandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

OĞUZHAN ÖZYAKUP SÜRPRİZİ!
Okan Buruk'un takip ettiği bir başka oyuncu ise Oğuzhan Özyakup...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Beşiktaş formasıyla milli takıma kadar yükselen Oğuzhan hali hazırda Burak Yılmaz'la beraber Fortuna'da forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

10 numarada da oynayabilen Oğuzhan eğer kendi şartlarında gelmeyi kabul ederse Okan Buruk, Oliveira'nın yedeği olarak Oğuzhan'ı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Buruk'un öncelikle Oğuzhan'la görüşeceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Olumlu dönüş alınması halinde resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Oğuzhan Özyakup bu sezon Fortuna Sittard'da 8 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

2012 yılında Arsenal U21 takımından Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan, 8 yıl formasını giydiği siyah-beyazlılarda kaptanlık da yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

2020 yılında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan, aynı yılın yaz ayında Beşiktaş'a döndü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Beşiktaş'taki sözleşmesi 2022 yılında sona eren yıldız oyuncu, Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'a imza attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Oğuzhan'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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