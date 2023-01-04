TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup sürprizi! Okan Buruk devrede

Galatasaray'da transfer operasyonu dört koldan devam ediyor.
Galatasaray'da transfer operasyonu dört koldan devam ediyor.
Orta saha bölgesindeki rekabeti artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, listesindeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket edilirken, yerli oyunculara ayrı bir önem veriliyor.
Sergio Oliveira'yla rotasyona girecek bir oyuncu arayan Okan Buruk yurt dışında forma giyen Türk oyuncuları izlemeye aldı.
BURAK İNCE OLMADI!
İlk olarak Bundesliga 2'de forma giyen Burak İnce gündeme geldi.
Ancak kulübü henüz 18 yaşına bile girmeyen oyuncusunu Galatasaray'a göndermeyi reddetti.
Görüşmeler başlamadan sonuçlandı.
OĞUZHAN ÖZYAKUP SÜRPRİZİ!
Okan Buruk'un takip ettiği bir başka oyuncu ise Oğuzhan Özyakup...
Beşiktaş formasıyla milli takıma kadar yükselen Oğuzhan hali hazırda Burak Yılmaz'la beraber Fortuna'da forma giyiyor.
10 numarada da oynayabilen Oğuzhan eğer kendi şartlarında gelmeyi kabul ederse Okan Buruk, Oliveira'nın yedeği olarak Oğuzhan'ı düşünüyor.
Buruk'un öncelikle Oğuzhan'la görüşeceği ifade edildi.
Olumlu dönüş alınması halinde resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.
Oğuzhan Özyakup bu sezon Fortuna Sittard'da 8 karşılaşmada forma giydi.
Bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.
2012 yılında Arsenal U21 takımından Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan, 8 yıl formasını giydiği siyah-beyazlılarda kaptanlık da yaptı.
2020 yılında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan, aynı yılın yaz ayında Beşiktaş'a döndü.
Beşiktaş'taki sözleşmesi 2022 yılında sona eren yıldız oyuncu, Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'a imza attı.
Oğuzhan'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
30 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'da 43 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.
Oğuzhan Özyakup'un güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.