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GALATASARAY ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG - CANLI İZLE 📺 | G.Saray - A.Gücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'de 17. ahftada heyecan sürerken Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Galatasaray 3 puan alarak liderliğini sürdürmeyi hedeflerken sarı kırmızılı ekipte Sacha Boey ve Segio Oliveira cezası sebebiyle oynayamayacak. Sakatlıkları süren Emre Taşdemir ile Kazımcan Karataş maçta süre alamayacak. Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:12 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:20
GALATASARAY ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG - CANLI İZLE 📺 | G.Saray - A.Gücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Dünya Kupası'nın ardından sıkışan maç trafiği nedeniyle hareketli geçecek ligde fikstür avantajı bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.

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SAKATLIK SIKINTISI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.

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