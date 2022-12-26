Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

Son dakika spor haberi: Uruguay ile Gana arasında oynanan 2022 Dünya Kupası maçında çıkan olaylar gündem olmuştu. Uruguay'ın müsabakayı 2-0 kazanmasına rağmen turnuvaya veda ettiği karşılaşma sonrasında hakemlere ve görevlilere saha içinde ve soyunma odası koridorlarında fiziki ve sözlü tacizde bulunan dört oyuncu Edinson Cavani, Jose Maria Gimenez, Diego Godin ve Fernando Muslera, maçın ertesi günü FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Fernando Muslera'ya ceza gelme ihtimali, Galatasaray'da büyük endişe uyandırdı. Peki Muslera, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:52
GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay - Gana maçında çıkan olaylar turnuvaya damga vurmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

Aralarında Fernando Muslera'nın da bulunduğu 4 Uruguaylı 4 futbolcu, olayların ortasında yer aldı.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'ya ceza gelme ihtimali sarı-kırmızılılara tehdit oluşturuyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

4 Uruguaylı oyuncunun, maç sonundaki davranışları nedeniyle kulüp takımlarını da kapsayan 10-15 maç ceza alma olasılığıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

Uruguay'ın müsabakayı 2-0 kazanmasına rağmen turnuvaya veda ettiği karşılaşma sonrasında hakemlere ve görevlilere saha içinde ve soyunma odası koridorlarında fiziki ve sözlü tacizde bulunan dört oyuncu Edinson Cavani, Jose Maria Gimenez, Diego Godin ve Fernando Muslera, maçın ertesi günü FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

Raporlar Gimenez'in bir FIFA yetkilisine vurmakla suçlandığını öne sürdü.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

Cavani'nin olayın ardından soyunma odası tüneline giderken VAR monitörünü yere devirdiği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

Özellikle Gimenez ve Cavani'nin eylemlerinin FIFA Disiplin Komitesi'nin eylemleri "nefret veya şiddete teşvik" olarak nitelendirmesine bunun da ikilinin altı aya kadar futboldan men cezası anlamına gelebileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

FIFA'DAN CİDDİ CEZA!
Ajansspor'un İspanyol gazetesi AS'tan derlediği habere göre dört oyuncunun FIFA Disiplin Talimatı'nın 11. ve 12. maddelerini ihlal ettiği tespit edilmesi sonrasında FIFA'dan ciddi bir ceza gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

AS, haberi Uruguay'da yayın yapan El Pais'e dayandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

6 AY MEN TEHLİKESİ
FIFA disiplin kurallarına göre böyle bir ihlalin cezası, Uruguaylı oyuncular için çok büyük bir darbe olacak şekilde "en az altı ay süreyle futbolla ilgili faaliyette bulunma yasağı" getirebilir.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

Çünkü disiplin talimatının 12'nci maddenin 4'üncü bendi 6 aya kadar futboldan men cezası içeriyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

Eğer ceza bu maddeden verilirse oyuncular, sadece Uruguay Milli Takımı'nda değil kulüplerinde de forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

SUAREZ ÖRNEĞİ!
Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Urguaylı Luis Suarez, İtalyan rakibi Giorgio Chiellini'yi omuzundan ısırdığı için 9 milli maç ve 4 ay futbolla ilgilli tüm eylemlerden men cezası almıştı.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

O dönem Liverpool formasını giyen Suarez, 13 maçta cezası nedeniyle kulübünde oynayamamıştı.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

URUGUAY 9 OCAK'A KADAR SAVUNMA VERECEK
Uruguay Futbol Federasyonu'ndan 9 Ocak tarihine kadar savunma isteyen FIFA Disiplin Kurulu'nun son kararını şubat ayının sonuna kadar vermesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

Dört oyuncunun hem kulüpleri hem de ülkeleri için oynamalarının yasaklanması riskinin olması kulüpleri gergin bir bekleyişle karşı karşıya bırakacak.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...

MUSLERA FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA!
Fenerbahçe ile Galatasaray 8 Ocak tarihinde Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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