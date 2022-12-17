Haberler Galatasaray Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızlılar, hazırlık maçı kapsamında Fransa'nın Toulouse takımıyla karşı karşıya gelmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç içinde hakem Burak Şeker'e sert bir serzenişte bulundu. Maç sonrası Okan Buruk'un, bu sözlerden dolayı ceza alabileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 15:14
Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendiren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a ceza verilmesi gündemde.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

BURUK'UN SÖZLERİ...
Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, Toulouse maçının hakemi Burak Şeker'e, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Ligde böyle, hazırlık maçında böyle.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

Biz 50 kere yabancı hakem istedik yine Türk hakem gönderiyorlar" diyerek serzenişte bulunmuştu.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

CEZA ALMASI GÜNDEMDE
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un bu sözleri nedeniyle ceza alma riski gündeme geldi.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

HAKEM RAPORA YAZDIYSA, BURUK'A CEZA…
Tavim'in derlediği habere göre Okan Buruk, karşılaşmanın ardından hakem Burak Şeker'den özür dilediğini ifade etmişti.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

Toulouse maçındaki söylemleri, hakem tarafından rapor edilir ve Buruk'un disipline sevki gerçekleşirse Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un ceza alması gündeme gelecek.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

Ancak; Disiplin Kurulu'nun hakem raporundaki söyleme maçtan men, uyarı ya da para cezası uygulaması söz konusu.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

RAPORA YAZMAZSA NE OLACAK?
Hakem Şeker, bir hazırlık maçı olması ve Buruk'un kendisinden özür dilemesi sebebiyle söz konusu söylemleri 'kabul edilebilir' bulur ve rapor etmezse Okan Buruk ceza almayacak.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

Ceza tamamen hakem raporuna bağlı.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

PFDK NE ZAMAN TOPLANACAK?
Buruk'un söylemlerinin raporda yer alması ve sevkinin gerçekleşmesi durumunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararı beklenecek.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

PFDK'nın 20 Aralık Salı günü toplanması bekleniyor.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

CEZA ALIRSA BURUK HANGİ MAÇTA CEZAYI ÇEKECEK?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ceza alıp almayacağı hafta içinde netlik kazanacak.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

Eğer Cimbom'un teknik patronu PFDK'dan men ceza alırsa söz konusu cezayı ilk resmi maç olan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ankara Keçiörengücü maçında çekecek.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

Bilindiği üzere Galatasaray 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de NEF Stadı'nda Keçiörengücü ile mücadele edecek.

Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray - Toulouse maçı sonrası kritik süreç başladı!

Süper Lig'de ise Galatasaray 25 Aralık Pazar günü sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.

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