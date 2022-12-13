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Yeni yönetim atandı

Mağazacılık ve Perakendicilik A.Ş'nin yönetimi açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Yeni yönetim atandı
Galatasaray, resmi hesabından Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş., Galatasaray Dijital ve Satış Pazarlama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Galatasaray Columbus Projesi'nin Danışma Kurulu Üyelerini açıkladı. Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'nin 9.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda Cemal Özgörkey, Levent Yaz, Evrim Timur, Tuncer Hunca, Cansu Ak, Fatih Derelioğlu, Bulin Uncu, Hakan Kemal Sarıöz'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı ifade edildi. Digital Pazarlama Yönetim Kurulu üyeleri arasında Başkan Dursun Aydın Özbek de yer aldığı açıklandı.
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