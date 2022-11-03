Raskin: İyi gidiyor!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Standard Liege'den Nicolas Raskin transferiyle ilgili konuştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, "Görüşmeler iyi gidiyor, her zaman yapıcı oldular. Kulüp ne beklediğimi biliyor. Uzlaşma bulmak için elimden geleni yapıyorum. Standard'dan ayrılmak kalbimi incitir" ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Standard Liege'den Nicolas Raskin transferiyle ilgili konuştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, "Görüşmeler iyi gidiyor, her zaman yapıcı oldular. Kulüp ne beklediğimi biliyor. Uzlaşma bulmak için elimden geleni yapıyorum. Standard'dan ayrılmak kalbimi incitir" ifadesini kullandı.