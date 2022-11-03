Haberler Galatasaray Raskin: İyi gidiyor!

Raskin: İyi gidiyor!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Standard Liege'den Nicolas Raskin transferiyle ilgili konuştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, "Görüşmeler iyi gidiyor, her zaman yapıcı oldular. Kulüp ne beklediğimi biliyor. Uzlaşma bulmak için elimden geleni yapıyorum. Standard'dan ayrılmak kalbimi incitir" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Raskin: İyi gidiyor!
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Standard Liege'den Nicolas Raskin transferiyle ilgili konuştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, "Görüşmeler iyi gidiyor, her zaman yapıcı oldular. Kulüp ne beklediğimi biliyor. Uzlaşma bulmak için elimden geleni yapıyorum. Standard'dan ayrılmak kalbimi incitir" ifadesini kullandı.
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