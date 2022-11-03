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Rashica için açıklama geldi

Galatasaray'ın Milot Rashica'nın bonservisini almak istediği belirtilirken bu durum Norwich'te teknik direktör Dean Smith'e soruldu. "Türk basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın, Milot Rashica için kalıcı bir anlaşma yapmak istediği iddia ediliyor?" sorusuna Smith, "Dürüst olmak gerekirse bu konuda şu an herhangi bir gelişme yok" cevabını verdi. Buna karşılık sarı-kırmızılı ekibin, kiralık oynayan futbolcu için devre arasında devreye gireceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Rashica için açıklama geldi
Galatasaray'ın Milot Rashica'nın bonservisini almak istediği belirtilirken bu durum Norwich'te teknik direktör Dean Smith'e soruldu. "Türk basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın, Milot Rashica için kalıcı bir anlaşma yapmak istediği iddia ediliyor?" sorusuna Smith, "Dürüst olmak gerekirse bu konuda şu an herhangi bir gelişme yok" cevabını verdi. Buna karşılık sarı-kırmızılı ekibin, kiralık oynayan futbolcu için devre arasında devreye gireceği ifade edildi.
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