GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un Dion Drena Beljo ısrarı sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde 12 haftada 21 puan toplayan Galatasaray gol yollarında sorun yaşıyor.
Sezon başında Icardi Seferovic gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yıldız isimler beklenen katkıyı sağlayamadı.
Belçika basını Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı.
Haberde, Hırvatistan'ın Osijek kulübünde forma giyen Dion Drena Beljo Galatasaray'ın gündeminde.
20 yaşındaki forvet oyuncusu, 16 lig maçında 7 gol ve 2 asistle oynadı.
1,95'lik genç oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Galatasaray'ın transferde rakipleri bulunuyor.
Dion Drena Beljo'yu isteyenler arasında Anderlecht, Borussia Mönchengladbach, FC Basel, Sampdoria,West Ham United, VfB Stuttgart kulüpleri bulunuyor.
Hırvat forvet geçtiğimiz sezon 37 maçta 20 gol ve 5 asistle iyi bir sezon geçirdi.
Hırvat kulübü genç golcü için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Galatasaray yönetimi Hırvat yıldızı maddi anlamda da önemli bir yatırım olarak görüyor.
2019 yılında bedelsiz olarak Cibalia takımından NK Osjiek'e transfer olan Drena Beljo geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor.
Hırvatistan U21 takımının formasını giyen golcü futbolcunun A milli takımın geniş oyuncu havuzunda da yer aldığı ifade ediliyor.
1.95 boyunda olan Dion Drena Beljo, sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor.
Belçika basınında yer alan haber...