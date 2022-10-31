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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un Dion Drena Beljo ısrarı sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Sezon başında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılılar 1,95'lik Hırvat forvet için ısrarcı. Belçika basını golcü oyuncuyla ilgilenen kulüplerin arasında Galatasaray'ı da gösterdi. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 15:09 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 15:25
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un Dion Drena Beljo ısrarı sürüyor!

Hırvat forvet geçtiğimiz sezon 37 maçta 20 gol ve 5 asistle iyi bir sezon geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un Dion Drena Beljo ısrarı sürüyor!

Hırvat kulübü genç golcü için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un Dion Drena Beljo ısrarı sürüyor!

Galatasaray yönetimi Hırvat yıldızı maddi anlamda da önemli bir yatırım olarak görüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un Dion Drena Beljo ısrarı sürüyor!

2019 yılında bedelsiz olarak Cibalia takımından NK Osjiek'e transfer olan Drena Beljo geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un Dion Drena Beljo ısrarı sürüyor!

Hırvatistan U21 takımının formasını giyen golcü futbolcunun A milli takımın geniş oyuncu havuzunda da yer aldığı ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un Dion Drena Beljo ısrarı sürüyor!

1.95 boyunda olan Dion Drena Beljo, sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor.

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