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Sert geçti

Sezon başında "Her masada olacağız" diyen Galatasaray yönetimi bunu lafta bırakmadı. Özbek ve Timur, hakem hataları sebebiyle Riva'ya gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Sert geçti

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili olan Erden Timur önceki gün Riva'ya çıkarma yaptılar. "Her masada olacağız" diyerek yola çıkan ikili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme yaptı. Özbek ve Timur ikilisi, Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarından yakındı. VAR'ın kendileri ile ilgili pozisyonlarda hiç devreye girmemesinin nedenlerini sordu. Özbek ve Timur, "Türk futbolu için adalet" sloganı başlattıklarını, bunun takipçisi olacaklarını Büyükekşi'ye ilettiler. Toplantının sert geçtiği, G.Saray cephesinin özellikle kızgınlıklarını üst perdeden ilettikleri öğrenildi.

GÖZLER ERDEN TİMUR'DA

Aslan'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bugün saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. TFF ziyareti sonrasında ilk açıklamalarını yapacak olan Erden Timur'un hakem ve VAR hatalarıyla ilgili şikayetleri dile getirmesi bekleniyor.


ILGAZ'DAN ŞİKAYETÇİLER
DURSUN Özbek ve Erden Timur, Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptıkları görüşmede Başkan Vekili Murat Ilgaz hakkındaki endişelerini de dile getirdiler. İkili, Ilgaz'ı Fenerbahçe'ye yakın gördüklerini ve hakem atamalarında etkin olan isime güven duygularının kaybolduğunu ilettiler. Hem maçı yöneten hem de VAR başındaki hakemleri Ilgaz'ın yönlendirdiğini belirttiler. Murat Ilgaz sorununa acil çözüm istediler.

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