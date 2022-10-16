Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.
Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Cimbom; Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira ve Seferovic gibi yıldız oyuncuları renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.
Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da bu sezon Napoli formasıyla gösterdiği performansla futbol dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer Khvicha Kvaratskhelia gündem olmuştu.
Gürcü yıldızın Galatasaray formasıyla çekildiği fotoğraf, sosyal medyada pek çok kez paylaşıldı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda ilgilendiği öne sürülen genç futbolcu ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.
15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Sarı-kırmızılıların 2020 yılında Kvaratskhelia'yı transfer etmek için Rubin Kazan'a 15 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Rus kulübünün, Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifin reddedildiği belirtildi.
Bu sezon Napoli formasıyla 24 maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia, 15 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
KHVICHA KVARATSKHELIA KİMDİR?
Khvicha Kvaratskhelia, 12 Şubat 2001 tarihinde Gürcistan'ın Tiflis kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin Dinamo Tiflis altyapısında başlayan Gürcü futbolcu, 2017 yılında A takıma yükseldi.
21 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılında 180 bin Euro karşılığında bir başka Gürcü kulübü Rustavi'ye gönderildi.
2018/2019 sezonu ara transfer döneminde Lokomotiv Moskova'ya kiralanan Kvaratskhelia, aynı sezon sonunda 600 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan ile sözleşme imzaladı.
Rubin Kazan'da etkili bir performans sergileyen yıldız futbolcu, Mart 2022'de 8 milyon Euro karşılığında ülkesinin takımlarından Dinamo Batumi'ye transfer oldu.
Gürcü kulübünde de etkili bir performans sergileyen Khvicha Kvaratskhelia, sezon başında 10 milyon Euro karşılığında Napoli'ye gönderildi.
Kvaratskhelia'nın Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro.