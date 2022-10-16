Haberler Galatasaray Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan ve İtalyan ekibinde gösterdiği performansla en çok konuşulan isimlerden olan Khvicha Kvaratskhelia ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Gürcü yıldızın 2020 yılında Rubin Kazan'da forma giyerken Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 11:45
Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Cimbom; Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira ve Seferovic gibi yıldız oyuncuları renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da bu sezon Napoli formasıyla gösterdiği performansla futbol dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer Khvicha Kvaratskhelia gündem olmuştu.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Gürcü yıldızın Galatasaray formasıyla çekildiği fotoğraf, sosyal medyada pek çok kez paylaşıldı.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda ilgilendiği öne sürülen genç futbolcu ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sarı-kırmızılıların 2020 yılında Kvaratskhelia'yı transfer etmek için Rubin Kazan'a 15 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

TEKLİF REDDEDİLDİ

Rus kulübünün, Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifin reddedildiği belirtildi.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Bu sezon Napoli formasıyla 24 maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia, 15 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

KHVICHA KVARATSKHELIA KİMDİR?

Khvicha Kvaratskhelia, 12 Şubat 2001 tarihinde Gürcistan'ın Tiflis kentinde dünyaya geldi.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Futbola ülkesinin Dinamo Tiflis altyapısında başlayan Gürcü futbolcu, 2017 yılında A takıma yükseldi.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

21 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılında 180 bin Euro karşılığında bir başka Gürcü kulübü Rustavi'ye gönderildi.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

2018/2019 sezonu ara transfer döneminde Lokomotiv Moskova'ya kiralanan Kvaratskhelia, aynı sezon sonunda 600 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan ile sözleşme imzaladı.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Rubin Kazan'da etkili bir performans sergileyen yıldız futbolcu, Mart 2022'de 8 milyon Euro karşılığında ülkesinin takımlarından Dinamo Batumi'ye transfer oldu.

Şaşırtan gerçek! Kvaratskhelia Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Gürcü kulübünde de etkili bir performans sergileyen Khvicha Kvaratskhelia, sezon başında 10 milyon Euro karşılığında Napoli'ye gönderildi.

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