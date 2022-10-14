Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Kayserispor'a büyük üstünlüğü! O rakamlar...

Galatasaray'ın Kayserispor'a büyük üstünlüğü! O rakamlar...

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen İstanbul devi, deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Galatasaray'ın daha önce oynadığı Kayserispor maçlarının istatistiklerine bakıldığında, büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 13:11
Galatasaray'ın Kayserispor'a büyük üstünlüğü! O rakamlar...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Cumartesi günü deplasmanda mücadele edeceği Kayserispor ile ligde 53. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 32'ye 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Cumartesi günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan aldı ve averajla 6. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 8. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren Galatasaray, ligde kaldığı yerden devam etmek istiyor.

53. randevu
Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 52 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 3-0'lık skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka da 1-1 sona erdi.
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Galatasaray deplasmanda lider
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Adana Demirspor ile mücadele etti ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

6 maçtır kaybetmiyor
Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor'a mağlup olduktan sonra kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor'u yenerken, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile de berabere kaldı.

9 golün 4'ünü Gomis kaydetti
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Sergio Oliveira'nın 1 golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.

Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Kayseri karşısında sarı kart görmesi halinde 11. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Arda Kardeşler düdük çalacak
Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olay Jorge Jesus sözleri! "Her an başa bir iş açabilir"
Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım: "Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir"
Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu
Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu
G.Saray yönetimi Seba ve Sami Yen'i kabri başında andı
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Genesio'dan F.Bahçe maçı sözleri! "Liderlik için..." Genesio'dan F.Bahçe maçı sözleri! "Liderlik için..." 13:47
Avrupa Ligi'nde haftanın golü Enis Bardhi'den! Avrupa Ligi'nde haftanın golü Enis Bardhi'den! 13:33
G.Saray'dan Kayseri'ye büyük üstünlük! G.Saray'dan Kayseri'ye büyük üstünlük! 13:10
Hatayspor Fatih Karagümrük maçı öncesi taktik çalıştı Hatayspor Fatih Karagümrük maçı öncesi taktik çalıştı 13:05
Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! 12:46
Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu 12:41
Daha Eski
Göztepe Ankersen'den Süper Lig açıklaması Göztepe Ankersen'den Süper Lig açıklaması 12:33
G.Saray yönetimi Seba ve Sami Yen'i kabri başında andı G.Saray yönetimi Seba ve Sami Yen'i kabri başında andı 12:29
Çimşir'den derbi yorumu! "Problemler yaşayabilir" Çimşir'den derbi yorumu! "Problemler yaşayabilir" 12:19
Uğurcan en iyiye aday gösterildi! Uğurcan en iyiye aday gösterildi! 12:16
Marko Guduric: Taraftarımızı çok özledim Marko Guduric: Taraftarımızı çok özledim 12:15
F.Bahçe'nin galibiyeti G. Kıbrıs basınında! F.Bahçe'nin galibiyeti G. Kıbrıs basınında! 12:14