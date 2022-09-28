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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur Olympic Club Charleroi'yi satın aldı!

Galatasaray'ın yıldız transferinde büyük payı olan Erden Timur'dan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Timur'un son olarak Belçika 3. Lig ekiplerinden Olympic Club Charleroi'yi satın aldığı ve resmi açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:43
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur Olympic Club Charleroi'yi satın aldı!

Sarı kırmızılılarda Erden Timur son zamanlarda yaptığı hamlelerde gerek Galatasaray camiasında gerek Türk futbolunda öne çıkan isimlerden birisi haline geldi. Son olarak ise sarı kırmızılı camia için planladığı proje gündem oldu.

Milliyet'in haberine göre Erden Timur'un uzun süredir üzerinde durduğu ve altyapı için büyük önem arz eden projesini hayata geçirmek üzere olduğu aktarıldı. Gelen son bilgilere göre ise Timur'un, Avrupa'dan altyapı anlamında destek almak istediği ve bu doğrultuda Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi satın aldığı belirtildi. Resmi açıklamanın ise kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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