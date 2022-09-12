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Icardi'nin çocukları okula başlıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ve ailesi, İstanbul'a alışmaya başladı. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, çocuklarının İstanbul'da okula başlayacaklarını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:52
Icardi'nin çocukları okula başlıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Wanda Nara, Instagram paylaşımında kendisine İstanbul'a gelişiyle ilgili gelen soruları yanıtladı.

Arjantinli güzel kendisine sorulan, "İstanbul'da çocuklarla birlikte mi kalacaksın, okula orada mı başlayacaklar" sorusuna "Dünyanın en inanılmaz çocuklarına sahibim, her hareket edişimizde en mutlu onlar oluyor. Bu yıl ikinci kez okula başlayacaklar ama bu kez İstanbul'da olacak" cevabını verdi.

Nara sosyal medya paylaşımlarında sık sık İstanbul'da vakit geçirdiği yerlerin yanı sıra çay içerken yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

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