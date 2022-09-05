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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray transfer harekatına geri dönüyor. Yerli rotasyonunu arttırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 11:32
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Sarı-kırmızılı ekip rotasını yerli isimlere kırdı...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Takvim'in haberine göre Cimbom, yerli rotasyonunu güçlendirmek için önemli isimlerle temas halinde...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan, Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü ve Marsilya'da Igor Tudor ile sorunlar yaşayan Cengiz Ünder için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Galatasaray, stoper bölgesi için Kaan ve Çağlar'dan birini transfer etmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Sarı-Kırmızılılar iki oyuncuyla da görüşmelerinde önemli mesafe kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Yıldız oyuncuların kulüpleri transfere onay verdiğinde Galatasaray hedefine ulaşmış olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Galatasaray'ın bir başka hedefi ise Marsilya'da top koşturan ve teknik direktörü Igor Tudor ile problemler yaşayan Cengiz Ünder...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Buruk transferlerin yolunu gözlüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

5 MAÇTA 215 DAKİKA OYNADI

Marsilya forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder bu sezon 5 lig maçında süre aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Cengiz bu mücadelelerde 215 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

ÇAĞLAR GÖZDEN ÇIKARILDI

26 yaşındaki Çağlar, Leicester City'de bu sezon hiçbir Premier Lig maçında görev almadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, milli oyuncumuzun antrenmanlardaki performansından memnun olmadığını açıklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 3 bomba birden! Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü...

Çağlar'ın Galatasaray'a sıcak baktığı biliniyor.

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