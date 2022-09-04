Haberler Galatasaray Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Süper Lig'de çeşitli takımlarla görüşen ancak anlaşamayan Sofiane Feghouli'nin yeni durağı belli oluyor. Başakşehir ve Beşiktaş ile temaslarda bulunan ancak anlaşamayan Feghouli'nin yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 11:21 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 11:41
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Galatasaray ile şampiyonluklar ve kupalar kazanan Feghouli'nin yeni takımı merak konusuydu.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Cezayirli yıldızın kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyordu.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Cezayirli yıldızın kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyordu.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Sarı kırmızılılardan ayrılmasıyla beraber Feghouli, Süper Lig takımlarıyla görüşmüştü.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Yıldız oyuncu, bir dönem Başakşehir ve Beşiktaş ile temas halindeydi.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Her iki takımla da anlaşamayan Feghouli'nin yeni durağı belli oluyor.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Yıldız oyuncu için Suudi basını, önemli bir gelişmeyi okuyucularına aktardı.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Aktarılan bilgilere göre Sofiane Feghouli, El Ahly ile görüşmelere başladı.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Cezayirli yıldız için Suudi kulübünün önemli aşama kaydettiği ifade edildi.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Bununla beraber haberde, transfere kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

FEGHOULI KİMDİR?

Sofiane Feghouli, 26 Aralık 1989'de Fransa'nın Levallois-Perret şehrinde dünyaya geldi.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Yıldız oyuncu, sağ ve sol kanatta görev alabiliyor.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Feghouli tercih edilmesi halinde orta sahada da oynayabiliyor.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Feghouli, daha önce Grenoble, Valencia, Almeria, West Ham gibi kulüplerde de oynamıştı.

Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Sofiane Feghouli Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.

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