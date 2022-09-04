Sofiane Feghouli transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni takımı

Galatasaray ile şampiyonluklar ve kupalar kazanan Feghouli'nin yeni takımı merak konusuydu.
Cezayirli yıldızın kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyordu.
Cezayirli yıldızın kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyordu.
Galatasaray ile şampiyonluklar ve kupalar kazanan Feghouli'nin yeni takımı merak konusuydu.
Cezayirli yıldızın kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyordu.
Cezayirli yıldızın kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyordu.
Sarı kırmızılılardan ayrılmasıyla beraber Feghouli, Süper Lig takımlarıyla görüşmüştü.
Yıldız oyuncu, bir dönem Başakşehir ve Beşiktaş ile temas halindeydi.
Her iki takımla da anlaşamayan Feghouli'nin yeni durağı belli oluyor.
Yıldız oyuncu için Suudi basını, önemli bir gelişmeyi okuyucularına aktardı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Aktarılan bilgilere göre Sofiane Feghouli, El Ahly ile görüşmelere başladı.
Cezayirli yıldız için Suudi kulübünün önemli aşama kaydettiği ifade edildi.
Bununla beraber haberde, transfere kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.
FEGHOULI KİMDİR?
Sofiane Feghouli, 26 Aralık 1989'de Fransa'nın Levallois-Perret şehrinde dünyaya geldi.
Yıldız oyuncu, sağ ve sol kanatta görev alabiliyor.
Feghouli tercih edilmesi halinde orta sahada da oynayabiliyor.
Feghouli, daha önce Grenoble, Valencia, Almeria, West Ham gibi kulüplerde de oynamıştı.
Sofiane Feghouli Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.