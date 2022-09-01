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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden biri de Roma'dan ayrılması beklenen Justin Kluivert olmuştu. Yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 18:12 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 18:23
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Cimbom bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Aslan'da gündeme gelen isimlerden biri de Roma forması giyen Hollandalı Justin Kluivert olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

İNGİLTERE VİZE VERMEMİŞTİ

İtalya Serie A takımlarından Roma'dan ayrılmak için gün sayan Hollandalı futbolcu Justin Kluivert büyük şok yaşamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Fulham'a transfer olmak için anlaşma sağlayan Kluivert, İngiltere Futbol Federasyonu'na takılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Brexit sonrası katı kurallar uygulayan İngiltere'de, yurt dışından transfer edilen futbolcular için de belli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Son dönemde Roma'da ve Hollanda Milli Takımı'nda 'yeteri kadar' forma giymediği belirtilen Kluivert için çalışma vizesi verilmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre, Justin Kluivert takımdan ayrılmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için Roma kalıcı bir transfer istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Bu nedenle kiralama tekliflerine sıcak bakılmadığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Yayınlanan haberde ayrıca Kluivert için Sassuolo, Espanyol, Sporting Lizbon ve Sampdoria da devrede.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Barcelona ve Hollanda'nın efsane forveti Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin, 2018'de Ajax'tan Roma'ya transfer oldu ve 4 yılda İtalyan ekibi için sadece 68 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Son iki sezonda önce RB Leipzig'e ardından Nice'e kiralanan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Justin Kluivert, geçen sezon Fransa'da oynadığı 27 maçta 9 gol attı.

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