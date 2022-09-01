GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Justin Kluivert kararını verdi! G.Saray...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor.
Cimbom bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Aslan'da gündeme gelen isimlerden biri de Roma forması giyen Hollandalı Justin Kluivert olmuştu.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İNGİLTERE VİZE VERMEMİŞTİ
İtalya Serie A takımlarından Roma'dan ayrılmak için gün sayan Hollandalı futbolcu Justin Kluivert büyük şok yaşamıştı.
Fulham'a transfer olmak için anlaşma sağlayan Kluivert, İngiltere Futbol Federasyonu'na takılmıştı.
Brexit sonrası katı kurallar uygulayan İngiltere'de, yurt dışından transfer edilen futbolcular için de belli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor.
Son dönemde Roma'da ve Hollanda Milli Takımı'nda 'yeteri kadar' forma giymediği belirtilen Kluivert için çalışma vizesi verilmemişti.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan habere göre, Justin Kluivert takımdan ayrılmak istiyor.
Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için Roma kalıcı bir transfer istiyor.
Bu nedenle kiralama tekliflerine sıcak bakılmadığı iddia edildi.
Yayınlanan haberde ayrıca Kluivert için Sassuolo, Espanyol, Sporting Lizbon ve Sampdoria da devrede.
Barcelona ve Hollanda'nın efsane forveti Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin, 2018'de Ajax'tan Roma'ya transfer oldu ve 4 yılda İtalyan ekibi için sadece 68 maça çıktı.
Son iki sezonda önce RB Leipzig'e ardından Nice'e kiralanan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Justin Kluivert, geçen sezon Fransa'da oynadığı 27 maçta 9 gol attı.