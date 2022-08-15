TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'ın forvet arayışları devam ederken Mauro İcardi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Galatasaray'ın forvet arayışları devam ederken Mauro İcardi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
İlk iki maçta yeni transfer Seferovic ile Gomis beklentilerin altında kalırken Arjantinli yıldızla ilgili Fransa'da sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak Paris Saint Germain'in teknik direktörlüğünü yapan Christophe Galtier, Icardi'yle arasında geçen konuşmayı basın toplantısında açıkladı.
Arjantinli santrforun takımdan ayrılması yönünde karar aldıklarını belirten teknik adam, "Geçtiğimiz sezon çok az süre buldu ve onun gibi bir oyuncu için oynamak çok önemli...
Son birkaç sezon onun için oldukça zor geçti. Belki de yeni bir macera ona iyi gelecektir ve kariyeri yeniden düzene girecektir" diye konuştu.
GÖRÜŞMELERİ SIKLAŞTIRDILAR
Golcü futbolcuyla, Manchester United da yakından ilgilenirken bu durum taraftarların tepkisini çekti.
Adrien Rabiot ve Marko Arnautovic transferlerinde de olumsuz reaksiyon gösteren taraftarlar, Mauro Icardi konusunda da kulübü sert sözlerle eleştirmeye başladı.
Manchester United'ın sahiplerine karşı gösterilen bu tepki sonrası, taraftarları karşısına almak istemeyen yöneticilerin Mauro Icardi'den vazgeçebileceği belirtildi.
Bu durum Galatasaray kulübünü avantajlı konuma taşırken sarı- kırmızılı yönetimin, 2024'e kadar PSG'yle sözleşmesi bulunan futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sıklaştırdığı bildirildi.
Icardi'nin maaşının bir kısmının da Paris Saint Germain tarafından karşılanmasını talep ettiği aktarıldı.
AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR
Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, teknik direktör Christophe Galtier'in bu açıklamaları sonrası Arjantin'de bir TV kanalına konuştu.
Nara, Icardi'ye Avrupa'dan takımların talip olduğunu belirtti.
Wanda Nara transfer görüşmeleriyle ilgili açıklamasında, "PSG mevcut durumda en iyi çözümü bulmak için uğraşıyor.
50 MİLYON EURO ÖDEDİ
Mauro Icardi profesyonel kariyerine Vecindario altyapısında başladı.
Yıldız futbolcu daha sonra Barcelona, Sampdoria, İnter ve Paris Saint Germain formaları giydi.
Ligue 1 devi, 2020-2021 sezonu başında İnter'e 50 milyon euro ödeyerek Mauro Icardi'nin bonservisini aldı.
Arjantin Milli Takımı'nın formasını 8 kez giyen Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray yöneticilerin, Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katabilmek için eşi ve temsilcisi Wanda Nara ile 3 kez görüştüğü ve her an yeni gelişmeler yaşanabileceği bildirildi.