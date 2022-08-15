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TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Santrfor transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. PSG'nin Cimbom'un transfer listesinde bulunan yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi takımdan göndermek istediği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'ın forvet arayışları devam ederken Mauro İcardi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

İlk iki maçta yeni transfer Seferovic ile Gomis beklentilerin altında kalırken Arjantinli yıldızla ilgili Fransa'da sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Son olarak Paris Saint Germain'in teknik direktörlüğünü yapan Christophe Galtier, Icardi'yle arasında geçen konuşmayı basın toplantısında açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Arjantinli santrforun takımdan ayrılması yönünde karar aldıklarını belirten teknik adam, "Geçtiğimiz sezon çok az süre buldu ve onun gibi bir oyuncu için oynamak çok önemli...

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Son birkaç sezon onun için oldukça zor geçti. Belki de yeni bir macera ona iyi gelecektir ve kariyeri yeniden düzene girecektir" diye konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

GÖRÜŞMELERİ SIKLAŞTIRDILAR

Golcü futbolcuyla, Manchester United da yakından ilgilenirken bu durum taraftarların tepkisini çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Adrien Rabiot ve Marko Arnautovic transferlerinde de olumsuz reaksiyon gösteren taraftarlar, Mauro Icardi konusunda da kulübü sert sözlerle eleştirmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Manchester United'ın sahiplerine karşı gösterilen bu tepki sonrası, taraftarları karşısına almak istemeyen yöneticilerin Mauro Icardi'den vazgeçebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Bu durum Galatasaray kulübünü avantajlı konuma taşırken sarı- kırmızılı yönetimin, 2024'e kadar PSG'yle sözleşmesi bulunan futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sıklaştırdığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Icardi'nin maaşının bir kısmının da Paris Saint Germain tarafından karşılanmasını talep ettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR

Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, teknik direktör Christophe Galtier'in bu açıklamaları sonrası Arjantin'de bir TV kanalına konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Nara, Icardi'ye Avrupa'dan takımların talip olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Wanda Nara transfer görüşmeleriyle ilgili açıklamasında, "PSG mevcut durumda en iyi çözümü bulmak için uğraşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Mauro'nun fazla zamanı kalmadı. Avrupa'dan başka teklifler var ve PSG de bunu biliyor" dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

50 MİLYON EURO ÖDEDİ

Mauro Icardi profesyonel kariyerine Vecindario altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Yıldız futbolcu daha sonra Barcelona, Sampdoria, İnter ve Paris Saint Germain formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Ligue 1 devi, 2020-2021 sezonu başında İnter'e 50 milyon euro ödeyerek Mauro Icardi'nin bonservisini aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!

Arjantin Milli Takımı'nın formasını 8 kez giyen Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

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