TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Torreira ve Mertens transferleriyle sükse yapan sarı-kırmızılılarda arayışlar devam ediyor.
Stoper ve golcü takviyesi için düğmeye basan Cimbom'da bir yandan mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Galatasaray'da bazı isimlerle yollar ayrılacak.
Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan futbolculara veda edilecek.
Kadroda düşünülmeyen isimlerden biri Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau olarak göze çarptı.
Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Cicaldau'nun takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
Futbolcunun menajeri Türkiye'ye geldi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmeler yapıyor.
CICALDAU GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR
Galatasaray'da Cicaldau'nun Okan Buruk tarafından kadroda düşünmediği gündeme gelmişti.
Sarı-kırmızılı futbolcunun bavullarını bile topladığı ve önümüzdeki günlerde durumunun netlik kazanacağı iddia edilmişti.
MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ
6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Cicaldau'nun menajeri Galatasaray ile transfer durumunu görüşüyor.
Kulüpten kısa zaman sonra bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.
SAMPDORIA TAKİPTE!
İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın, Cicaldau'nun son durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.
Cicaldau, geçen sezon Galatasaray formasıyla 40 maçta forma giydi ve 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Rumen futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.
Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.