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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler arasında bulunan Alexandru Cicaldau ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı Cicaldau'nun menajeri, transfer durumunu görüşmek için Türkiye'ye geldi. İşte detaylar ve Rumen futbolcunun peşindeki kulüp...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 16:28
Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Son olarak Torreira ve Mertens transferleriyle sükse yapan sarı-kırmızılılarda arayışlar devam ediyor.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Stoper ve golcü takviyesi için düğmeye basan Cimbom'da bir yandan mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Galatasaray'da bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan futbolculara veda edilecek.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Kadroda düşünülmeyen isimlerden biri Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau olarak göze çarptı.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Cicaldau'nun takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Futbolcunun menajeri Türkiye'ye geldi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmeler yapıyor.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

CICALDAU GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR
Galatasaray'da Cicaldau'nun Okan Buruk tarafından kadroda düşünmediği gündeme gelmişti.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Sarı-kırmızılı futbolcunun bavullarını bile topladığı ve önümüzdeki günlerde durumunun netlik kazanacağı iddia edilmişti.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ
6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Cicaldau'nun menajeri Galatasaray ile transfer durumunu görüşüyor.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Kulüpten kısa zaman sonra bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

SAMPDORIA TAKİPTE!
İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın, Cicaldau'nun son durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Cicaldau, geçen sezon Galatasaray formasıyla 40 maçta forma giydi ve 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi

Rumen futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

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