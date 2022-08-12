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G.Saray motivasyonu

Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, G.Saray'ın dünkü antrenmanını ziyaret etti. Yarışlara Galatasaray marşı dinleyerek motive olduğunu dile getiren başarılı sporcu, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla tanışarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
G.Saray motivasyonu
Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, G.Saray'ın dünkü antrenmanını ziyaret etti. Yarışlara Galatasaray marşı dinleyerek motive olduğunu dile getiren başarılı sporcu, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla tanışarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Florya'da kendisine gösterilen ilgiden oldukça mutlu olan Aysu Türkoğlu, çok çalıştığını ve başarılarının devam edeceğini söyledi.
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