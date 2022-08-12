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Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis hakkında nihai karar verildi. İran ve Arabistan Ligi ekiplerinin transfer gündeminde yer alan ve takımdan ayrılacağı konuşulan deneyimli golcünün son durumu netlik kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un Gomis ile ilgili yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:44 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:46
Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Yapılan yeni transferlerin ardından deneyimli golcü ile yolların ayrılacağı iddiaları gündem olmuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Takımdaki geleceği bir süredir merak konusu olan Bafetimbi Gomis hakkında nihai karar verildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Teknik direktör Okan Buruk yönetime sunduğu raporda Fransız futbolcu hakkında net görüş bildirdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Bafetimbi Gomis'in yeni sezon öncesi Galatasaray'dan ayrılacağı konuşuluyordu.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

İran'ın Sepahan kulübünün istediği deneyimli golcünün adı Arap takımlarıyla da anılıyordu.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Ancak Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'le ilgili sürpriz bir karar çıktı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Akşam'ın haberine göre; Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı idareciler, Gomis'in ayrılığı konusunda ısrarcı olmayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

HAMLE OYUNCUSU OLARAK KULLANILACAK!
Başarılı teknik adam, tecrübeli forveti hamle oyuncusu olarak kullanmak istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Galatasaray'ın ligin ilk haftasında oynadığı Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren ve şık bir son vuruşla takımına altın değerinde 3 puanı kazandıran Bafetimbi Gomis, sözleşmesini Galatasaray'da tamamlayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Kariyerine St-Etienne altyapısında başlayan Gomis, 2003 tarihinde B Takım'a geçti. 1 sene sonra ise A Takım'a yükselme başarısı yükseldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

2005'te Troyes'e kiralanan Fransız golcü, aynı yıl içinde St-Etinne'e geri döndü.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Burada 4 yıl forma giydikten sonra performansıyla dikkat çeken Gomis, 13 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Lyon'da 5 sene görev yapmasının ardından ise İngiliz ekibi Swensea'ye geldi. Sonrasında Marsilya'ya kiralanmasının ardından 2017 yılında 2.5 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılık...

Sarı-kırmızılılarda harika bir sezon geçiren Gomis, 6 milyon euro bedelle Arabistan Ligi ekibi Al Hilal'in yolunu tuttu.

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