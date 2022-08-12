Galatasaray'da Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılacak mı?

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yapılan yeni transferlerin ardından deneyimli golcü ile yolların ayrılacağı iddiaları gündem olmuştu.
Takımdaki geleceği bir süredir merak konusu olan Bafetimbi Gomis hakkında nihai karar verildi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetime sunduğu raporda Fransız futbolcu hakkında net görüş bildirdi.
GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Bafetimbi Gomis'in yeni sezon öncesi Galatasaray'dan ayrılacağı konuşuluyordu.
İran'ın Sepahan kulübünün istediği deneyimli golcünün adı Arap takımlarıyla da anılıyordu.
Ancak Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'le ilgili sürpriz bir karar çıktı.
Akşam'ın haberine göre; Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı idareciler, Gomis'in ayrılığı konusunda ısrarcı olmayacak.
HAMLE OYUNCUSU OLARAK KULLANILACAK!
Başarılı teknik adam, tecrübeli forveti hamle oyuncusu olarak kullanmak istiyor.
Galatasaray'ın ligin ilk haftasında oynadığı Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren ve şık bir son vuruşla takımına altın değerinde 3 puanı kazandıran Bafetimbi Gomis, sözleşmesini Galatasaray'da tamamlayacak.
Kariyerine St-Etienne altyapısında başlayan Gomis, 2003 tarihinde B Takım'a geçti. 1 sene sonra ise A Takım'a yükselme başarısı yükseldi.
2005'te Troyes'e kiralanan Fransız golcü, aynı yıl içinde St-Etinne'e geri döndü.
Burada 4 yıl forma giydikten sonra performansıyla dikkat çeken Gomis, 13 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer oldu.
Lyon'da 5 sene görev yapmasının ardından ise İngiliz ekibi Swensea'ye geldi. Sonrasında Marsilya'ya kiralanmasının ardından 2017 yılında 2.5 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarda harika bir sezon geçiren Gomis, 6 milyon euro bedelle Arabistan Ligi ekibi Al Hilal'in yolunu tuttu.
4 sene burada forma giymesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a geri geldi.
Bafetimbi Gomis kariyerinde çıktığı 732 karşılaşmada 337 gol ve 68 asistlik katkı verdi.