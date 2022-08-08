Haberler Galatasaray Galatasaray Lucas Torreira transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray Lucas Torreira transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Lucas Torreira'yı resmen açıkladı. Uruguaylı yıldızın transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:04 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:53
Galatasaray Lucas Torreira transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Lucas Torreira'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Uruguaylı yıldızın transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

YILLIK 2.75 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, Torreira'yı 4 yıllığına renklerine bağlarken, oyuncuya yıllık 2 milyon 750 bin euro ödeneceği açıklandı.

BONSERVİS BEDELİ 6 MİLYON EURO

Torreira'nın bonservis bedeli için ise Arsenal'e 6 milyon euro ödeneceği belirtildi.

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 39 kez giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.

DİĞER
44 yaşındaki Mine Tugay pembe minisi ile sosyal medyayı yaktı geçti! Bacak bacak üstüne attığı poza alev emojisi yağdı!
Son dakika: Galatasaray Lucas Torreira ve Dries Mertens'i KAP'a bildirdi!
G.Saray Mertens'i KAP'a bildirdi!
İşte Aslan'ın hedefindeki 2 yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Rezerv Lig'de Antalyaspor'u mağlup etti
Torreira ile Mertens arasında gülümseten "kebap" diyaloğu!
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi (8 Ağustos)
İşte KPSS yeni sınav tarihleri...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Ümraniyespor | CANLI Fenerbahçe - Ümraniyespor | CANLI 21:39
Torreira ile Mertens arasında gülümseten "kebap" diyaloğu! Torreira ile Mertens arasında gülümseten "kebap" diyaloğu! 21:36
G.Saray yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi! G.Saray yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi! 21:18
Jesus'tan maç öncesi flaş sözler! Şampiyonluk... Jesus'tan maç öncesi flaş sözler! Şampiyonluk... 21:15
Başakşehir, Paşa karşısında galip! Başakşehir, Paşa karşısında galip! 21:14
G.Saray Torreira'yı KAP'tı! İşte sözleşme detayları G.Saray Torreira'yı KAP'tı! İşte sözleşme detayları 21:03
Daha Eski
G.Saray'dan flaş paylaşım! "21'i bekleyin" G.Saray'dan flaş paylaşım! "21'i bekleyin" 20:25
Ankaragücü - Konyaspor | CANLI Ankaragücü - Konyaspor | CANLI 20:07
Alexis Sanchez Inter'den ayrıldı! Yeni durağı... Alexis Sanchez Inter'den ayrıldı! Yeni durağı... 20:00
Beşiktaş'a ABD'li forvet! Beşiktaş'a ABD'li forvet! 19:51
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 19:31
Türkiye Senegal'i mağlup etti. Türkiye Senegal'i mağlup etti. 19:29