Torreira’da mutlu son! İstanbul'a geliyor

Galatasaray, uzun süredir gündemde olan Lucas Torreira'nın transferini tamamladı. Sarı-kırmızılılar son dönemde Urugaylı ön liberoya yöneldi. Öncelikle; Sampdoria, Fiorentina, Marsilya ve 2 Premier Lig kulübünün peşinde olduğu oyuncunun kulübü Arsenal ile masaya oturuldu. Arsenal 3 yıl önce 28.5 milyon dolara aldığı oyuncu için kapıyı 15 milyon euro'dan açarken, İngiliz ekibi 6 milyon euro'ya ikna edildi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için de İstanbul'u ve kulübü tanıtan özel videolar hazırladı. Bu arada Torreira için başta NEF Bebeköy'deki köşkler olmak üzere bir çok villa seçeneği de sunuldu.



48 SAAT İÇİNDE İSTANBUL'DA

Oyuncunun başta Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması üzerine devreye Fernando Muslera girdi. Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgiler veren Kaptan, vatandaşını ikna edince sıra sözleşme pazarlıklarına geldi. Dün Milano'ya çıkartma yapan Galatasaray transfer komitesi, Torreira ve menajeriyle her konuda anlaştı. 26 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızla 4 yıllık el sıkışan Galatasaray'ın Torreira'ya yılda bonuslarla birlikte 2 milyon 750 bin euro'luk bir yıllık ücret ödeyeceği öğrenildi. Artık oyuncunun 48 saat içinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.



ARSENAL 28 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

* Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 Uruguay doğumlu... 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. * 2014-15 sezonundan sonra Pescara'nın as takımına alındı. * 1 Temmuz 2015 tarihinde 1.5 milyon euro karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti. * Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi. * 10 Temmuz 2018 tarihinde açıklanmayan ama 28 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e transfer oldu. * 2021 yılında da Fiorentina'ya kiralandı.



MELO BULUNDU

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Fiorentina'da önemli futbolcularla forma rekabetine girdi, mücadeleden alnının akıyla çıktı. İstikrarlı bir şekilde forma giydi. Orta sahada iki yönlü oynayabilen, hem ofansa, hem de defansa katkı verebilen bir dinamo... Müthiş mücadeleci ve hırslı... Felipe Melo gibi kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelecektir. Fiorentina bonservisini almak için çok istekliydi ancak mali şartları karşılamakta zorlandı. Galatasaray, Torreira'yı kadrosuna katarak yılın en önemli hamlelerinden birisini yapmış oldu.

mini yorum

Ulaş UZUNÖNER



NASIL BİR OYUNCU?

Lucas Torreira; savunma zekası, top kapma becerisi, topa ve rakibe karşı agresifliği ve pas kabiliyetiyle dikkat çekiyor. 1.66 boyunda olan futbolcu, geçen sene Serie A'da 3. bölgede en çok top kapan isimlerden birisiydi. Özellikle saha içinde hiç durmayan, 2 ve 3. bölgede de aktif olarak yer alıp sık sık top kapmaya çalışan ve bu topları iyi bir şekilde kullanan biri. Maç içi enerjisi sürekli yüksek ve takımın en çok koşan isimlerinden tempolu biri...



EN DEĞERLİSİ

Lucas Torreira, 20 milyon euro güncel piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli futbolcusu olacak. Şu an Süper Ligi'n en değerli futbolcusu 18 milyon euro ile Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır...



BAYRAM SEVİNCİ

2020'de Atletico Madrid geçen sezon ise Fiorentina'da kiralık oynayan 'Küçük pitpull' lakaplı futbolcuyla anlaşılması Galatasaraylı taraftarları sevince boğdu. Dün sosyal medyada yıldız futbolcuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı.



BÜYÜK DEĞİŞİM

Geçen sezon orta sahada Alex Cicaldau, Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı üçlüsünü kullanan ancak bir türlü verim alamayan Galatasaray'ın orta sahası tamamen değişmiş oldu. Öncelikle Sergio Oliveira'yı alan sarı-kırmızılı ekip, Fredrik Midtsjö'nün ardından Lucas Torreira'yı da renklerine bağladı ve orta saha üçlüsünü baştan aşağıya yenilemiş oldu.