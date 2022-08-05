Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Hücum yönünden rotasyonu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşma noktasına geldiği Ali Akman'ın Galatasaray için bekleyişe geçtiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 09:45
TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son gününe kadar yoğun bir mesai harcayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Leo Dubois, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı ve Fredrik Midtsjö gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Cimbom'da hedef hücum hattında rotasyonu genişletmek.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Santrfor mevkiine takviye yapması beklenen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Geçen sezon kiralık olarak Nijmegen'de oynayan Ali Akman için, Galatasaray'ın Frankfurt'tan kiralamak için kolaylık istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Bursa'ya gelen genç yıldızın, Galatasaray'dan haber beklediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Bursaspor'da gösterdiği performansla Avrupa'daki kulüplerin radarına giren ve Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan genç yıldızın sarı-krmızılıların hücum rotasyonunda görev alması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

20 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda formasını kiralık olarak giydiği NEC Nijmegen'de 32 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Bursaspor Altyapısı'nda yetişen santrfor, Hollanda ekibiyle çıktığı müsabakalarda 6 gole imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Profesyonel kariyerine İnegölspor altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Ardından Bursaspor altyapısına transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Nijmegen formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Ali Akman, Galatasaray'ın eski futbolcularından Ayhan Akman'ın yeğenidir.

TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Genç golcü, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da görev aldı.

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