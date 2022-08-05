TRANSFER HABERLERİ | Ali Akman transferinde son durum ne? Galatasaray...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son gününe kadar yoğun bir mesai harcayacak.
Leo Dubois, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı ve Fredrik Midtsjö gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Cimbom'da hedef hücum hattında rotasyonu genişletmek.
Santrfor mevkiine takviye yapması beklenen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Geçen sezon kiralık olarak Nijmegen'de oynayan Ali Akman için, Galatasaray'ın Frankfurt'tan kiralamak için kolaylık istediği ifade edildi.
Bursa'ya gelen genç yıldızın, Galatasaray'dan haber beklediği öğrenildi.
Bursaspor'da gösterdiği performansla Avrupa'daki kulüplerin radarına giren ve Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan genç yıldızın sarı-krmızılıların hücum rotasyonunda görev alması bekleniyor.
20 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda formasını kiralık olarak giydiği NEC Nijmegen'de 32 maça çıktı.
Bursaspor Altyapısı'nda yetişen santrfor, Hollanda ekibiyle çıktığı müsabakalarda 6 gole imza attı.
ALİ AKMAN KİMDİR?
18 Nisan 2002 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine İnegölspor altyapısında başladı.
Ardından Bursaspor altyapısına transfer oldu.
2018'de Bursaspor'da A takıma yükseldi.
2021 yılında bedelsiz olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a imza attı.
Bir sezon Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giydi.
Nijmegen formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Ali Akman, Galatasaray'ın eski futbolcularından Ayhan Akman'ın yeğenidir.
Genç golcü, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da görev aldı.
1.73 cm boyundaki Akman'ın Frankfurt'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.