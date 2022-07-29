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GALATASARAY HABERLERİ - Haris Seferovic'ten bomba itiraf! Türkiye'den başka takımlar da istemiş

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, yayıncı kuruluşa flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımı seçme nedenini anlatan İsviçreli golcü, Türkiye'den başka teklifler de aldığını itiraf etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 15:28
GALATASARAY HABERLERİ - Haris Seferovic'ten bomba itiraf! Türkiye'den başka takımlar da istemiş

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, beIN Sports'a yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı.

İsviçreli golcü, Türkiye'den başka teklifler de aldığını söyledi.

Seferovic'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Antrenmanımızı yapıyoruz kamp güzel geçiyor. Gerçekten iyi hissediyorum attığım gollerden dolayı. Kendimi fiziksel anlamda güçlendirmeye odaklanmış durumdayım. Son maçta 65 dakika oynadım. Umarım önümüzdeki maçlarda da oynayacağım. Kendimi iyi hissediyorum.

"BAŞKA TAKIMLARDAN DA TEKLİF GELDİ"

Teklif geldi ve transfer kısa süre içinde gerçekleşti. Ben de gelmek istiyordum. Kulüpler anlaştı ve buraya geldim. Türkiye'de başka takımlardan da teklif gelmişti ama isim vermeyeceğim. Burada olduğum için mutluyum.

Stadımızda yaptığımız maçta da söylemiştim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü ve en çok şampiyon olan takımı. Bu yüzden Galatasaray'ı seçtim.

"DERBİLERİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Taraftarların yaptığı karşılama gerçekten alışık olduğumun dışındaydı. Kendimi iyi hissettim. Galatasaray taraftarı çok özel. Tamamen dolmadığı halde bile inanılmazdı. Tamamen dolduğunda nasıl olacağını merak ediyorum.

Buradaki atmosfer çok ateşli. Derbileri dört gözle bekliyorum. Benfica'da Galatasaray'a karşı oynarken benim için zorlu geçti. Kazandığımız için o zaman mutlu olmuştuk ama zor geçti bizim için diyebilirim.

Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalışırım. Bencil değilimdir, önemli olan benim gol atmam değil takımın kazanması. Benim ve Gomis için iyi bir şey. Antrenmanlarımızı da etkileyecek bu rekabet.

Henüz Okan Buruk ile kısa bir süre çalışıyorum. Kendisi açık bir teknik adam. Zorlandığım zamanlarda gidip onunla konuşabileceğimi hissettim.

AY-YILDIZ DÖVMESİNİN ANLAMI...

Ay-yıldız dövmesinin benim için anlamı önemli. Ailemin geldiği yer için de önemli. Sevmeyen biri varsa da bunu umursamıyorum. Tuğçe Albayrak... Gerçekten üzücü bir durumdu ben orada bir mesaj vermek istedim. Zamanı geri alamıyorsunuz. İnsanlık için önemli bir mesaj olduğunu düşündüğüm için böyle yaptım.

"BENİ SEFE DİYE ÇAĞIRIRLARDI"

Lakap benim için çok önemli değil. Beni hep Sefe diye çağırıyorlardı ama önemli değil, nasıl çağırmak isterlerse öyle çağırsınlar.

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