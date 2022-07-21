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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mostafa Mohamed'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray'dan bir KAP açıklaması daha geldi. Sarı kırmızılı ekip, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in ayrılığını KAP'a bildirdi. İşte o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 22:34 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 22:45
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mostafa Mohamed'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray'dan bir KAP açıklaması daha geldi. Sarı kırmızılı ekip, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in ayrılığını KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama...

Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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