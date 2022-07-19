Galatasaray - Pardubice maç sonucu: 0-0 (GS Pardubice maç özeti izle)

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Çekya takımı Pardubice ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı dördüncü hazırlık maçında ilk beraberliğini almış oldu.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da Çekya takımlarından Pardubice ile hazırlık maçında karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı dördüncü hazırlık maçında ilk beraberliğini almış oldu.



GALATASARAY'DA SAKATLIK

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın genç futbolcusu Emin Bayram, maçın henüz başında sakatlandı. Mücadeleye devam edemeyen Emin, 6. dakikada yerini Metehan Baltacı'ya bıraktı.

Galatasaray, bu maçla birlikte, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, kısa süre içerisinde İstanbul'a dönecek.