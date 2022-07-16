Evander de kaçacak

Galatasaray, Joao Pedro için Fenerbahçe'yle yarışırken Evander'i de kaçıracak gibi duruyor. İspanyollara göre Evander için Celta çoktan harekete geçti. La Razon gazetesi, "Celta, Suurez'in yerine Evander'e resmi teklif yaptı. 5 milyon euro önerildi. Midtjylland'la pazarlıklar sürüyor" diye yazdı.
Galatasaray, Joao Pedro için Fenerbahçe'yle yarışırken Evander'i de kaçıracak gibi duruyor. İspanyollara göre Evander için Celta çoktan harekete geçti. La Razon gazetesi, "Celta, Suurez'in yerine Evander'e resmi teklif yaptı. 5 milyon euro önerildi. Midtjylland'la pazarlıklar sürüyor" diye yazdı.