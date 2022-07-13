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MOL FEHERVAR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosuna Sergio Oliviera, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı katan Galatasaray, 2. hazırlık maçında Mol Fehervar ile karşılaşacak. Mol Fehervar, 5 Temmuz'da Fenerbahçe ile de hazırlık maçı yapmış ve Fenerbahçe maçı 3-0 kazanmıştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00
MOL FEHERVAR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Mol Fehervar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 2. hazırlık maçı olan Mol Vidi (Mol Fehervar) karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray mücadelesinin detayları...

MOL VIDI - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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