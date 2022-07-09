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Sturm Graz - Galatasaray maç sonucu: 2-1 (Sturm Graz GS maç özeti izle)

Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Sturm Graz ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde oynanan mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın golünü Oğulcan Çağlayan kaydetti. Sturm Graz'ın iki golü de Rasmus Winther Hojlund'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 22:24 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 22:42
Sturm Graz - Galatasaray maç sonucu: 2-1 (Sturm Graz GS maç özeti izle)

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu ülkenin Sturm Graz ekibine 2-1 yenildi.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Akbaba'nın topuk pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

54. dakikada Sturm Graz beraberliği sağladı. Gazibegovic'in sağdan yaptığı ortada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Hojlund, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

57. dakikada Sturm Graz öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu sağ çaprazda önünde bulan Hierlander, hemen yanındaki Horvat'ı gördü. Horvat da meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Hojlund'a verdi. Bu futbolcu da yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray ilk hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı.

OKAN BURUK'UN İLK MAÇI

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar forma giyen ve yeni sezon için teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk, ilk sınavını Sturm Graz ile oynanan hazırlık maçında verdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı da sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

HAZIRLIKLARA GEÇ KATILANLAR MAÇTA OYNAMADI

Galatasaray'da milli takımlarda görev yaptıkları için yeni sezon hazırlıklarına geç katılan oyuncular maçta forma giymedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Fernando Muslera, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra yeni transfer Kazımcan Karataş da maçın kadrosunda yer almadı.

GURBETÇİ TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Gurbetçi taraftarlar, Galatasaray'ın Sturm Graz ile oynadığı hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi.

Avusturya ve çevre ülkelerde yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka için Graz'a geldi. Merkür Arena'da kendilerine ayrılan tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Karşılaşmayı 7 bin 562 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.

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