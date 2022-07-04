TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da en önemli gündem transfer...
Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da en önemli gündem transfer...
Yeni teknik direktör Okan Buruk, "Taraftarımızın önüne zevk aldıkları, hak ettikleri, mutlu oldukları ve tribüne koşarak gelecekleri bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz" açıklaması yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İtalya ve Fransa'da görüşmeler yapan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ise bu kez Lizbon'a çıkarma yaptı.
Geçen yıl Fatih Terim'in bu yıl ise Okan Buruk'un gözdesi olan 22 yaşındaki ön libero için görüşme olumlu geçti.
MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ
Bununla birlikte Rui Costa'nın, Cenk Ergün'e karşı teklifleri de oldu.
Bunlar sezonu Başakşehir'de tamamlayan Pizzi... Diğeri Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı, Fenerbahçe'yle de anılan Haris Seferovic ve Benfica'nın kaptanı Andre Almeida...
Portekiz ekibinin Başkanı üç oyuncunun da teknik direktör Amorim tarafından gelecek sezon kadroda düşünülmediğini ifade etti.
Üçü için de görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.
Her türlü kolaylığı sağlama konusunda da söz verdi.
Ergün'ün bu üç isimle ilgili bir rapor hazırlayıp Okan Buruk'a sunacağı belirtildi.
Özellikle sağ bek Almeida konusunda görüşmelerin derinleştirilme ihtimalinin olduğu bildirildi.
Sacha Boey'i göndermeye hazırlanan Galatasaray'da sağ bek arayışları sürürken Rui Costa'nın önerisiyle Andre Almeida'da listeye eklendi.
Tabii Haris Seferovic ve Pizzi için de Okan Buruk'un kararına göre girişimlerde bulunulacak.