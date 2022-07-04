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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Geride bıraktığımız sezonda beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılılarda gelecek sezon adına rotasyonu geniş bir kadro kurulmak isteniyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren futbol direktörü Cenk Ergün, Benfica ile görüşme yaptı. Görüşmede Rui Costa'nın 3 oyuncusu için yardımcı olacağı belirtildi. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da en önemli gündem transfer...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Yeni teknik direktör Okan Buruk, "Taraftarımızın önüne zevk aldıkları, hak ettikleri, mutlu oldukları ve tribüne koşarak gelecekleri bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Sarı-kırmızılı ekip dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

İtalya ve Fransa'da görüşmeler yapan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ise bu kez Lizbon'a çıkarma yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Rui Costa'nın konuğu oldu. Benfica Başkanı'na Florentino'ya talip olduklarını söyledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Geçen yıl Fatih Terim'in bu yıl ise Okan Buruk'un gözdesi olan 22 yaşındaki ön libero için görüşme olumlu geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ

Bununla birlikte Rui Costa'nın, Cenk Ergün'e karşı teklifleri de oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Bunlar sezonu Başakşehir'de tamamlayan Pizzi... Diğeri Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı, Fenerbahçe'yle de anılan Haris Seferovic ve Benfica'nın kaptanı Andre Almeida...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Portekiz ekibinin Başkanı üç oyuncunun da teknik direktör Amorim tarafından gelecek sezon kadroda düşünülmediğini ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Üçü için de görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Her türlü kolaylığı sağlama konusunda da söz verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Ergün'ün bu üç isimle ilgili bir rapor hazırlayıp Okan Buruk'a sunacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Özellikle sağ bek Almeida konusunda görüşmelerin derinleştirilme ihtimalinin olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Sacha Boey'i göndermeye hazırlanan Galatasaray'da sağ bek arayışları sürürken Rui Costa'nın önerisiyle Andre Almeida'da listeye eklendi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Benfica'dan piyango! 3 futbolcu birden...

Tabii Haris Seferovic ve Pizzi için de Okan Buruk'un kararına göre girişimlerde bulunulacak.

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