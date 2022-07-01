SON DAKİKA - Galatasaray Kazımcan Karataş transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da Abdulkerim Bardakcı'nın ardından ikinci transfer de savunma hattına yapıldı.



Sarı-kırmızılılar son olarak Altay forması giyen genç sol bek Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray resmi hesabından, 19 yaşındaki futbolcuya 'hoş geldin' mesajı paylaşıldı.



BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU!

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı bildirimde, Kazımcan Karataş transferinin detaylarını açıkladı. Buna göre, genç futbolcunun transferi için Altay'a 20 milyon lira bonservis ücreti ödenecek.



Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir."



Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."



"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sarı-kırmızılılara imza atan Kazımcan Karataş, yaptığı açıklamada, 4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.



İşte o açıklamalar...

Kazımcan Karataş: 4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Eminiz ki bu sene inşallah şampiyon olacağız.

Umarım bu yol, şampiyonluk yolu olur. Mayıslar bizimdir. Umarım her şey gönlümüzce olur.