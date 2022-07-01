Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray Kazımcan Karataş transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli

SON DAKİKA - Galatasaray Kazımcan Karataş transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan ikinci transfer geldi. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Kulübün resmi hesabından yapılan formalı paylaşımda, genç oyuncuya 'hoş geldin' denildi. Öte yandan KAP'a yapılan bildirimde, Kazımcan Karataş'ın bonservisine 20 milyon lira ödeneceği duyuruldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 23:26 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 23:43
SON DAKİKA - Galatasaray Kazımcan Karataş transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da Abdulkerim Bardakcı'nın ardından ikinci transfer de savunma hattına yapıldı.

Sarı-kırmızılılar son olarak Altay forması giyen genç sol bek Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray resmi hesabından, 19 yaşındaki futbolcuya 'hoş geldin' mesajı paylaşıldı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU!
Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı bildirimde, Kazımcan Karataş transferinin detaylarını açıkladı. Buna göre, genç futbolcunun transferi için Altay'a 20 milyon lira bonservis ücreti ödenecek.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel Futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir."

Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Sarı-kırmızılılara imza atan Kazımcan Karataş, yaptığı açıklamada, 4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

İşte o açıklamalar...

Kazımcan Karataş: 4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Eminiz ki bu sene inşallah şampiyon olacağız.

Umarım bu yol, şampiyonluk yolu olur. Mayıslar bizimdir. Umarım her şey gönlümüzce olur.

DİĞER
‘Kim Milyoner Olmak İster’de şarkıcı olmak isteyen yarışmacı müzik sorusunda neredeyse eleniyordu! İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru!
Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’dan kahreden mektup! Sır gibi sakladığı kızına yazdığı o satırlar yürek yaktı: Bin yıl görmemiş gibi özledim
Yönetim şoke oldu! Betis'ten F.Bahçe'ye flaş cevap
Fikstür çekim tarihi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray genç oyuncuyu transfer etti!
Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü!
Ünlü YouTuber Technoblade hayatını kaybetti!
1 Temmuz BİM Kataloğu 2022 | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kazımcan G.Saray'da! İşte bonservis bedeli Kazımcan G.Saray'da! İşte bonservis bedeli 23:26
Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş... Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş... 22:26
Altın madalya Batuhan Çiftçi'nin! Altın madalya Batuhan Çiftçi'nin! 21:41
Jesus'un gözdesi elden kaçıyor! İşte yeni adresi Jesus'un gözdesi elden kaçıyor! İşte yeni adresi 21:36
Özkan Baltacı altın madalyanın sahibi oldu! Özkan Baltacı altın madalyanın sahibi oldu! 21:31
Milli yüzücü Deniz Ertan gümüş madalya kazandı! Milli yüzücü Deniz Ertan gümüş madalya kazandı! 21:26
Daha Eski
Yasmani Copello Escobar rekorla altına uzandı! Yasmani Copello Escobar rekorla altına uzandı! 21:23
Berkay Öğretir altın madalya kazandı! Berkay Öğretir altın madalya kazandı! 21:20
Busenaz Sürmeneli altın madalyaya uzandı! Busenaz Sürmeneli altın madalyaya uzandı! 20:37
Ferdi Hardal altın madalya başarısı elde etti! Ferdi Hardal altın madalya başarısı elde etti! 20:34
Kayra Sayit'ten altın madalya başarısı! Kayra Sayit'ten altın madalya başarısı! 19:48
Yönetim şoke oldu! Betis'ten F.Bahçe'ye flaş cevap Yönetim şoke oldu! Betis'ten F.Bahçe'ye flaş cevap 19:40