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TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın orta saha adayları arasında bulunan Arturo Vidal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların transfer listesindeki Şilili yıldız konusundaki haberlerine bir yenisini daha ekledi. Dello Sport, “Oyuncuyu göndermek isteyen İnter’in, Cimbom’a yardımcı olduğunu” yazdı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Dursun Özbek yönetimi mutlaka kadroya sponsorları sıraya sokacak, taraftarları coşturacak, tribünlere çekecek bir yıldız transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Bu isimlerden birisi de Arturo Vidal... Galatasaray, 35 yaşındaki futbolcuya yılda 5 milyon euro'dan iki yılda 10 milyon euro ödeme durumu olabilir mi; şimdilik bilinmiyor.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Bu transfer pek çok soru işareti barındırsa da İtalyan basını bu konuya yer vermeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Son olarak La Gazzetta Dello Sport, "İnter, Galatasaray'la müttefik oldu. Vidal'ı göndermek için çalışıyor" başlığı ile bir haber yayınladı.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Haberin alt başlığında; "Alexis Sanchez'e yapılan saldırıda başarısız olan İstanbul kulübü, orta saha oyuncusunu zengin bir teklifle ikna etmeye çalışıyor. Flamengo ve Boca yarışı kaybetti" ifadeleri yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Galatasaray'ın Vidal'la görüşme halinde olduğu belirtilirken kadrosunda yer açmak isteyen İnter'in de temasları dikkatlice izlediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Teknik direktör Okan Buruk, Şilili oyuncunun tecrübelerinden faydalanmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Yıldız futbolcu kariyerinde dev takımların formasını giydi.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi takımların formasını terleten 35 yaşındaki oyuncunun parlak bir kariyeri bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 28 maçta forma giyen Vidal, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

1.80 boyundaki orta saha, sağ ayağını etkili kullanıyor. Pasları ve hırçın yapısıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Merkez orta saha mevkisinde oynayan deneyimli oyuncu, ön libero ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor.

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