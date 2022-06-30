TRANSFER HABERİ: Inter'den Galatasaray'a Arturo Vidal kıyağı!

Dursun Özbek yönetimi mutlaka kadroya sponsorları sıraya sokacak, taraftarları coşturacak, tribünlere çekecek bir yıldız transfer etmek istiyor.
Dursun Özbek yönetimi mutlaka kadroya sponsorları sıraya sokacak, taraftarları coşturacak, tribünlere çekecek bir yıldız transfer etmek istiyor.
Bu isimlerden birisi de Arturo Vidal... Galatasaray, 35 yaşındaki futbolcuya yılda 5 milyon euro'dan iki yılda 10 milyon euro ödeme durumu olabilir mi; şimdilik bilinmiyor.
Bu transfer pek çok soru işareti barındırsa da İtalyan basını bu konuya yer vermeye devam ediyor.
Son olarak La Gazzetta Dello Sport, "İnter, Galatasaray'la müttefik oldu. Vidal'ı göndermek için çalışıyor" başlığı ile bir haber yayınladı.
Haberin alt başlığında; "Alexis Sanchez'e yapılan saldırıda başarısız olan İstanbul kulübü, orta saha oyuncusunu zengin bir teklifle ikna etmeye çalışıyor. Flamengo ve Boca yarışı kaybetti" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'ın Vidal'la görüşme halinde olduğu belirtilirken kadrosunda yer açmak isteyen İnter'in de temasları dikkatlice izlediği bildirildi.
Teknik direktör Okan Buruk, Şilili oyuncunun tecrübelerinden faydalanmak istiyor.
Yıldız futbolcu kariyerinde dev takımların formasını giydi.
Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi takımların formasını terleten 35 yaşındaki oyuncunun parlak bir kariyeri bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 28 maçta forma giyen Vidal, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
1.80 boyundaki orta saha, sağ ayağını etkili kullanıyor. Pasları ve hırçın yapısıyla dikkat çekiyor.
Merkez orta saha mevkisinde oynayan deneyimli oyuncu, ön libero ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor.
Şilili futbolcu, ülkesinin milli takımında 133 maçta boy gösterdi ve 32 gollük katkı verdi.
Arturo Vidal'in Inter ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.