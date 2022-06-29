Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Nokta atışı takviyelerle yeni sezona giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.
Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
HEDEFTEKİ İSİM PASTORE!
Transferde somut adımlar atan Cimbom, Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin peşine düştü.
Geçtiğimiz sezon orta sahadan istenen verimi alamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk önceliği bu mevkiye verdi.
Hücum aksiyonlarını çeşitlendirecek bir ismi transfer etmek isteyen Aslan, Pastore'yi kadroya katmaya yakın.
ELCHE'DEN AYRILACAK!
İspanya Ligi ekibi Elche'de forma giyen Pastore'nin, kulübünde kalmayacağı iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberde; Takımdan ayrılması gündeme gelen Javier Pastore, Galatasaray'ın radarında bulunuyor.
33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona erecek olması sarı-kırmızılıların iştahını kabartıyor.
Kariyerine Arjantin ekibi Talleres'te başlayan Pastore, 2007 yılında Huracan'a transfer oldu.
Performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken yıldız isim, 2009 yılında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Palermo'nun yolunu tuttu.
Burada yükselen grafiğini sürdüren Javier Pastore, 2011 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız devi PSG'ye transfer oldu.
7 yıl PSG'de forma giyen Pastore, 2018 yılında 24.70 milyon euro'ya Roma'nın kadrosuna katıldı.
Son dönemlerde performansında düşüş yaşayan ve 2021 yılında Roma'dan ayrılan Arjantinli oyuncu, İspanya Ligi ekibi Elche ile sözleşme imzaladı.
33 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.
Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımında 29 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.