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Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Transferde gaza basan Galatasaray, orta saha mevkisini Arjantinli yıldız Javier Pastore ile güçlendirmeye hazırlanıyor. İtalyan basını, Elche ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncunun kulüpte kalmayacağını iddia etti. Takımdan ayrılmaya karar veren Pastore'nin Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğu kaydedildi. İşte transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 18:40 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 18:40
BURAK ŞENTÜRK
Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Nokta atışı takviyelerle yeni sezona giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

HEDEFTEKİ İSİM PASTORE!
Transferde somut adımlar atan Cimbom, Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin peşine düştü.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezon orta sahadan istenen verimi alamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk önceliği bu mevkiye verdi.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Hücum aksiyonlarını çeşitlendirecek bir ismi transfer etmek isteyen Aslan, Pastore'yi kadroya katmaya yakın.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

ELCHE'DEN AYRILACAK!
İspanya Ligi ekibi Elche'de forma giyen Pastore'nin, kulübünde kalmayacağı iddia edildi.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

İtalyan basınında yer alan haberde; Takımdan ayrılması gündeme gelen Javier Pastore, Galatasaray'ın radarında bulunuyor.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona erecek olması sarı-kırmızılıların iştahını kabartıyor.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Kariyerine Arjantin ekibi Talleres'te başlayan Pastore, 2007 yılında Huracan'a transfer oldu.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken yıldız isim, 2009 yılında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Palermo'nun yolunu tuttu.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Burada yükselen grafiğini sürdüren Javier Pastore, 2011 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız devi PSG'ye transfer oldu.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

7 yıl PSG'de forma giyen Pastore, 2018 yılında 24.70 milyon euro'ya Roma'nın kadrosuna katıldı.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

Son dönemlerde performansında düşüş yaşayan ve 2021 yılında Roma'dan ayrılan Arjantinli oyuncu, İspanya Ligi ekibi Elche ile sözleşme imzaladı.

Transferi İtalyanlar duyurdu! Javier Pastore Galatasaray'a

33 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

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