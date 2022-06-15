Haberler Galatasaray Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e başarı diledi

Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e başarı diledi

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışını kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, seçimi kazanan Dursun Özbek'e başarı diledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 19:20
Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e başarı diledi

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışını kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, seçimi kazanan Dursun Özbek'e başarı diledi.

Hamamcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "11 Haziran'da yapılan seçim neticesinde 2208 üyemizin güvenine mazhar olan Sayın Dursun Aydın Özbek ve ekip arkadaşları dün mazbata alarak resmen işbaşı yaptılar. Önlerinde uzun bir yol ve çözüm bekleyen meseleler var. Her birini tekrar tebrik ediyor ve Galatasaray'a somut fayda üretecek verimlilikte çalışmalarını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçime katılan üyelere de teşekkür eden Hamamcıoğlu, "#GeleceğeGüven vizyonumuza inanan 2073 üyemize bize itimat ettikleri ve destek oldukları için ayrıca şükran borçluyuz. İptal edilen 30 Nisan seçimlerinden önce kurduğumuz ekipte bana destek olan ve Galatasaray'ın geleceğinde önemli roller üstleneceklerine inandığım kıymetli yol arkadaşlarıma; yoğun kampanya döneminde onlara ayırdığım vakit epey azalsa da bana olan sevgi ve destekleri hiç eksilmeyen sevgili aileme, yakın dostlarıma minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kulübe destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın birikmiş sorunlarını aşarak tarihine, büyüklüğüne ve iddialı hedeflerine yakışır konuma yükselmesi için fikir üretmeye, önerilerde bulunmaya devam edeceğiz. Galatasaray hepimize, her birimize ve hatta henüz doğmamış ama geleceğimizi şekillendirecek çocuklara aittir. Bunu samimi olarak hisseden herkes gibi sorumluluğumuzun farkındayız. Yine Galatasaraylıların arasında ve daima Galatasaray'ın yanındayız." şeklinde görüş belirtti.



DİĞER
Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu yeni yaşını bu karelerle kutladı! Herkes aynı şeyi söyledi
Eşinin aracına bomba koyduğu için 19 yıl hapis ceza alan kocanın karısına cinsel saldırına suçundan da 18 yıl hapsi istendi
William Carvalho için istenen rakam belli oldu!
Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız isimden ayrılık kararı
Toplantıdan karar çıktı! İşte G.Saray'ın yeni hocası
YKS'ye para ve akbil ile girilir mi?
Karıncaları öldürmeden uzaklaştırmanın yolu nedir?
Sınav için Fetih suresi neden okunur, Fetih suresinin fazileti ve anlamı nedir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler... Süper Lig'de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler... 19:33
Hamamcıoğlu'dan Özbek'e yazılı mesaj! Hamamcıoğlu'dan Özbek'e yazılı mesaj! 19:20
Ukrayna'dan Fenerbahçe yorumu! "Turun favorisi..." Ukrayna'dan Fenerbahçe yorumu! "Turun favorisi..." 18:54
Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız isimden ayrılık kararı Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız isimden ayrılık kararı 18:08
William Carvalho için istenen rakam belli oldu! William Carvalho için istenen rakam belli oldu! 17:56
Kayserispor Çağdaş Atan'a emanet! Kayserispor Çağdaş Atan'a emanet! 17:36
Daha Eski
Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi 17:31
Toplantıdan karar çıktı! İşte G.Saray'ın yeni hocası Toplantıdan karar çıktı! İşte G.Saray'ın yeni hocası 17:00
F.Bahçe'den bir transfer daha! F.Bahçe'den bir transfer daha! 16:13
M. City ve PSG UEFA'da! Finansal fair-play... M. City ve PSG UEFA'da! Finansal fair-play... 16:11
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! 3 transfer birden G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! 3 transfer birden 15:53
Merih Demiral bombası patlıyor mu? Dev takas... Merih Demiral bombası patlıyor mu? Dev takas... 15:50