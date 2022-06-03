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Galatasaray bölünmez

Galatasaray'ın önemli isimlerinden ve Divan Kurulu eski başkanı İrfan Aktar, camiada bir ayrışma olmadığını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Galatasaray bölünmez
Galatasaray'ın önemli isimlerinden ve Divan Kurulu eski başkanı İrfan Aktar, camiada bir ayrışma olmadığını söyledi. Başkan Burak Elmas'ın, "Galatasaray bundan sonra birleşemez" şeklindeki açıklamasını değerlendiren İrfan Aktar, "Camianın birleşmesi, bölünmesi çok önemli konular. Böyle kelimeleri çok sık kullanmamak gerekiyor. Ben öyle bir tehlike görmüyorum. Galatasaray kendi içinde problemlerini görüşür, tartışır ve çözüm üretir. Bundan önce de öyle olmuştur" ifadesini kullandı. Aktar, seçimle ilgili de, "Bankalar Birliği, Spor Kanunu gibi kritik süreçler var. Yeni yönetim çetrefilli bir sürece talip olacak. Daha dikkatli, sabırlı ve şeffaf davranmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
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