GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Olağanüstü seçime kısa bir süre kala Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları artmaya başladı.
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Olağanüstü seçime kısa bir süre kala Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları artmaya başladı.
Buna göre transferde sarı-kırmızılılarda kabus gibi geçen sezonun ardından yeni yönetimin güçlü bir kadro ile lige girmek istediği öğrenildi.
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Yeni sezonda ilk olarak gelen yönetimin hoca transferini resmiyete dökmesi beklenirken bir yandan da oyuncu arayışlarına başlandı.