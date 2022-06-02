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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi. Sarı-kırmızılılarda öncelikle gündem 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Daha sonra ise transfere yönelecek Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom'un yeni Neymar olarak nitelendirilen Brezilyalı yıldız için devreye girdiği ve yakın zamanda transferi sonlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 16:53 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 17:06
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Olağanüstü seçime kısa bir süre kala Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları artmaya başladı.


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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Buna göre transferde sarı-kırmızılılarda kabus gibi geçen sezonun ardından yeni yönetimin güçlü bir kadro ile lige girmek istediği öğrenildi.


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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Yeni sezonda ilk olarak gelen yönetimin hoca transferini resmiyete dökmesi beklenirken bir yandan da oyuncu arayışlarına başlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Her iki başkan adayı da yeni sezona nokta atış transferiyle girmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

YENİ NEYMAR KİRALIK OLARAK CİMBOM'A

Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon Euro'ya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Sarı-Kırmızılılar'ın bu gelişme sonrası atağı kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Galatasaray'ın da yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Brezilya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Kayky sağ kanatta görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

1.75 boyunda olan Sambacı sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

11 MAÇTA 4 GOL ATTI

Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro piyasa değeri olan Kayky, Manchester City formasıyla Premier Lig rezerv takımında 12 maçta çıkıp 6 gol, 4 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier Lig'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Kayky'yi yeni sezonda kiralamak için birçok takımın devrede olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

KAYKY KİMDİR?

Sol ayağıyla ün kazanan Kayky 2003'te Rio'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a!

Özellikle sağ forvet olarak dikkat çeken oyuncu ülkesinde 'Sol ayaklı Neymar' lakabıyla tanınıyor.

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