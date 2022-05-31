Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı CANLI izle! GS A. Efes maçı canlı skor | Galatasaray maçı izle

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, play-off yarı final serisinin üçüncü maçında kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğindeki zorlu karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.







GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. Müsabaka TRT Spor ve Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Eşleşmede Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapılan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Serinin ilk maçını Galatasaray Nef 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77 galip ayrıldı.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü aynı salonda yapılacak.