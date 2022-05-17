Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda umduğunu bulamayan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda umduğunu bulamayan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi.
Sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılarda büyük bir değişim yaşanacak.
Seçim heyecanı yaşayan Cimbom, haziran ayında yeni başkanını seçecek ve operasyon başlayacak.
TORRENT İLE YOLLAR AYRILACAK!
Domenec Torrent her ne kadar İstanbul'u çok sevdiğini söylese de yeni yönetim İspanyol hoca ile devam etmeyecek.
58 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme fesih görüşmeleri yapılacak ve kontratı sona erdirilecek.
1 sene daha sözleşmesi bulunan Torrent'in tazminatının 1.5 milyon euro olduğu ifade edildi.
Galatasaray'da teknik heyete veda edilmesinin ardından sıra futbolculara gelecek.
Kadroda taşların yerinden oynayacağı sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan isimlerle birer birer yollar ayrılacak.
Yapılması planlanan transferlere yer açmayı amaçlayan Cimbom, maaş bütçesinde de yer açmak istiyor.
Öte yandan Aslan, bonservis geliri elde edebileceği futbolcularına ciddi teklifler gelmesi halinde satışa onay verecek.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Mostafa Mohamed ve Nelsson gibi isimler Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor.
Bu hedefler doğrultusunda hamlelerini yapacak olan sarı-kırmızılılarda sezonun sona ermesinin ardından 13 futbolcuyla yolların ayrılabileceği iddia ediliyor.
Ayrılacak olan isimlerden birinin ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olma yolunda olduğu öne sürülüyor.
İşte ayrılması gündeme gelen o isimler ve peşlerindeki takımlar...
KEREM AKTÜRKOĞLU
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, birçok Avrupa ekibinin radarında bulunuyor.
Dev kulüpleri peşine takan genç futbolcu için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.
Kerem Aktürkoğlu için Manchester City, Bayern Münih, Inter ve Tottenham gibi takımların devrede olduğu iddia ediliyor.
MOSTAFA MOHAMED
Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsüne Fransa'dan Toulouse ve İtalya'dan Atalanta kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'den 8 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor.
Kulüplerin anlaşması halinde genç futbolcunun transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
VICTOR NELSSON
Victor Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
İngiltere'den Aston Villa ve Bournemouth'un yanı sıra İspanya'dan Sevilla'nın Danimarkalı stopere kanca attığı belirtildi.
7 milyon euro'ya kadroya katılan 23 yaşındaki stoperden ciddi bir bonservis geliri bekleniyor.
TAYLAN ANTALYALI
Galatasaray'da beklenenin altında performans sergileyen Taylan Antalyalı, İspanya yolunda...
Deportivo'nun, 27 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.
Orta saha rotasyonunda değişikliğe gitmeyi düşünen sarı-kırmızılıların transferde zorlu çıkarmayacağı iddia ediliyor.
RYAN BABEL
Ryan Babel, Galatasaray'da ayrılacağı kesin isimlerden bir tanesi olarak belirlendi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun, yüksek kontratından çıkacak olan sarı-kırmızılılar yeni bir girişimde bulunmayacak.
Deneyimli oyuncunun adı İngiliz ekiplerinden Hull City ile anılıyor.
FEGHOULI
Takımda en çok kazanan oyunculardan olan ve kontratının son senesini dolduran Sofiane Feghouli'ye veda edilecek.
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Cezayirli futbolcu birçok maçta formasından uzak kalmıştı.
Feghouli'ye Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in ilgisi olduğu ifade ediliyor.
HALİL DERVİŞOĞLU FENERBAHÇE'YE
Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Halil Dervişoğlu ayrılığa hazırlanıyor.
Bonservisi İngiliz kulübü Brentford'da olan A Milli oyuncu satış listesinde bulunuyor.
Halil Dervişoğlu için bir diğer Süper Lig devi Fenerbahçe'nin devreye girdiği ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin yerli rotasyonunu güçlendirmek adına böyle bir hamlede bulunma fikri oluştuğu belirtildi.
Kanarya, Halil Dervişoğlu için uygun bir bedel belirlendiği takdirde, transferi bitirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'nin başarılı hücum oyuncusuyla uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazır olduğu kaydedildi.
OLIMPIU MORUTAN
Perfomansıyla umut vermeyen Morutan, gönderilecekler listesine eklendi.
İngilizce bilmediği için uyum sorunu yaşayan genç futbolcunun, Romanya'ya geri dönebileceği ifade ediliyor.
Eski kulübü FCSB'nin transferde istekli olduğu ve Morutan'ı yeniden kadroda görmeyi umduğu bildirildi.
ALEXANDRU CICALDAU
Galatasaray yeni sezonda Alexandru Cicaldau ile yola devam etmeyi düşünmüyor.
Rumen futbolcunun performansını yetersiz bulan sarı kırmızılılar, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
24 yaşındaki oyuncuyla İtalya'dan Sampdoria ve Fiorentina, İspanya'dan ise Real Betis yakından ilgileniyor.
Yapılacak pazarlıkların ardından Cicaldau'nun yeni takımı netlik kazanacak.
ERICK PULGAR
Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar ile ilgili yeni bir girişim yapılmayacak.
Orta saha rotasyonu için farklı isimler üzerinde duran sarı-kırmızılılar, sezon sonu Pulgar'a veda edecek.
INAKI PENA
Kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan kaleci Inaki Pena'nın geleceği netleşti.
Genç file bekçisinin bonservisini elinde bulunduran Barcelona, Pena ile ilgili kararını verdi.
Inaki Pena önümüzdeki sezon, bonservisini elinde bulunduran Barcelona'nın kadrosunda yer alacak.
Galatasaray'dan ayrılacak olan Pena, yeni sezonda Katalan ekibinin ikinci kalecisi olacak.
ARDA TURAN
Galatasaray'daki sözleşmesi bitecek bir diğer isim olan Arda Turan, sezon sonu futbolu bırakma kararı alacak.
BARTUĞ ELMAZ
Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan Bartuğ Elmaz sezon sonu takımdan ayrılacak.
Genç futbolcunun yeni adresi Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya olacak.