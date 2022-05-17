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Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni sezonda kadro baştan aşağı yenilenecek. Bu sezon umduğunu bulamayan ve beklentilerin altında bir grafik çizen sarı-kırmızılılarda istenilen performansı gösteremeyen isimlerle yollar ayrılacak. Öte yandan bonservis geliri getirecek oyunculara gelecek olan ciddi teklifler de değerlendirmeye alınacak. Cimbom'da takımdan ayrılacak olan yıldız ismin ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlandığı ifade edildi. Teknik direktör Domenec Torrent ile şartlar ne olursa olsun yola devam etmeyi düşünmeyen Aslan, 13 futbolcusuna da veda edecek. İşte flaş gelişmelerin detayları ve ayrılması gündeme gelen o futbolcular...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 11:06
Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda umduğunu bulamayan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılarda büyük bir değişim yaşanacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Seçim heyecanı yaşayan Cimbom, haziran ayında yeni başkanını seçecek ve operasyon başlayacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

TORRENT İLE YOLLAR AYRILACAK!
Domenec Torrent her ne kadar İstanbul'u çok sevdiğini söylese de yeni yönetim İspanyol hoca ile devam etmeyecek.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

58 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme fesih görüşmeleri yapılacak ve kontratı sona erdirilecek.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

1 sene daha sözleşmesi bulunan Torrent'in tazminatının 1.5 milyon euro olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Galatasaray'da teknik heyete veda edilmesinin ardından sıra futbolculara gelecek.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Kadroda taşların yerinden oynayacağı sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan isimlerle birer birer yollar ayrılacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Yapılması planlanan transferlere yer açmayı amaçlayan Cimbom, maaş bütçesinde de yer açmak istiyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Öte yandan Aslan, bonservis geliri elde edebileceği futbolcularına ciddi teklifler gelmesi halinde satışa onay verecek.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Mostafa Mohamed ve Nelsson gibi isimler Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Bu hedefler doğrultusunda hamlelerini yapacak olan sarı-kırmızılılarda sezonun sona ermesinin ardından 13 futbolcuyla yolların ayrılabileceği iddia ediliyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Ayrılacak olan isimlerden birinin ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olma yolunda olduğu öne sürülüyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

İşte ayrılması gündeme gelen o isimler ve peşlerindeki takımlar...

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

KEREM AKTÜRKOĞLU
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, birçok Avrupa ekibinin radarında bulunuyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Dev kulüpleri peşine takan genç futbolcu için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Kerem Aktürkoğlu için Manchester City, Bayern Münih, Inter ve Tottenham gibi takımların devrede olduğu iddia ediliyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

MOSTAFA MOHAMED
Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsüne Fransa'dan Toulouse ve İtalya'dan Atalanta kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'den 8 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Kulüplerin anlaşması halinde genç futbolcunun transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

VICTOR NELSSON
Victor Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

İngiltere'den Aston Villa ve Bournemouth'un yanı sıra İspanya'dan Sevilla'nın Danimarkalı stopere kanca attığı belirtildi.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

7 milyon euro'ya kadroya katılan 23 yaşındaki stoperden ciddi bir bonservis geliri bekleniyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

TAYLAN ANTALYALI
Galatasaray'da beklenenin altında performans sergileyen Taylan Antalyalı, İspanya yolunda...

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Deportivo'nun, 27 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Orta saha rotasyonunda değişikliğe gitmeyi düşünen sarı-kırmızılıların transferde zorlu çıkarmayacağı iddia ediliyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

RYAN BABEL
Ryan Babel, Galatasaray'da ayrılacağı kesin isimlerden bir tanesi olarak belirlendi.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun, yüksek kontratından çıkacak olan sarı-kırmızılılar yeni bir girişimde bulunmayacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Deneyimli oyuncunun adı İngiliz ekiplerinden Hull City ile anılıyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

FEGHOULI
Takımda en çok kazanan oyunculardan olan ve kontratının son senesini dolduran Sofiane Feghouli'ye veda edilecek.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Cezayirli futbolcu birçok maçta formasından uzak kalmıştı.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Feghouli'ye Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in ilgisi olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

HALİL DERVİŞOĞLU FENERBAHÇE'YE
Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Halil Dervişoğlu ayrılığa hazırlanıyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Bonservisi İngiliz kulübü Brentford'da olan A Milli oyuncu satış listesinde bulunuyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Halil Dervişoğlu için bir diğer Süper Lig devi Fenerbahçe'nin devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertlilerin yerli rotasyonunu güçlendirmek adına böyle bir hamlede bulunma fikri oluştuğu belirtildi.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Kanarya, Halil Dervişoğlu için uygun bir bedel belirlendiği takdirde, transferi bitirmeyi planlıyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'nin başarılı hücum oyuncusuyla uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

OLIMPIU MORUTAN
Perfomansıyla umut vermeyen Morutan, gönderilecekler listesine eklendi.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

İngilizce bilmediği için uyum sorunu yaşayan genç futbolcunun, Romanya'ya geri dönebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Eski kulübü FCSB'nin transferde istekli olduğu ve Morutan'ı yeniden kadroda görmeyi umduğu bildirildi.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

ALEXANDRU CICALDAU
Galatasaray yeni sezonda Alexandru Cicaldau ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Rumen futbolcunun performansını yetersiz bulan sarı kırmızılılar, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

24 yaşındaki oyuncuyla İtalya'dan Sampdoria ve Fiorentina, İspanya'dan ise Real Betis yakından ilgileniyor.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Yapılacak pazarlıkların ardından Cicaldau'nun yeni takımı netlik kazanacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

ERICK PULGAR
Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar ile ilgili yeni bir girişim yapılmayacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Orta saha rotasyonu için farklı isimler üzerinde duran sarı-kırmızılılar, sezon sonu Pulgar'a veda edecek.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

INAKI PENA
Kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan kaleci Inaki Pena'nın geleceği netleşti.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Genç file bekçisinin bonservisini elinde bulunduran Barcelona, Pena ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Inaki Pena önümüzdeki sezon, bonservisini elinde bulunduran Barcelona'nın kadrosunda yer alacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Galatasaray'dan ayrılacak olan Pena, yeni sezonda Katalan ekibinin ikinci kalecisi olacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

ARDA TURAN
Galatasaray'daki sözleşmesi bitecek bir diğer isim olan Arda Turan, sezon sonu futbolu bırakma kararı alacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

BARTUĞ ELMAZ
Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan Bartuğ Elmaz sezon sonu takımdan ayrılacak.

Galatasaray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Genç futbolcunun yeni adresi Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya olacak.

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