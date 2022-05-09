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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız yanıtı!

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk ve 5 yıldız açıklamasına cevap verdi. Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye’nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 22:56
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız yanıtı!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk açıklamasına yanıt verdi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Değerli Kamuoyunun Dikkatine,

Son günlerde Süper Lig şampiyonlukları konusunda, hukuki temeli ve geçerliliği bulunmayan, gayriciddi iddiaların yeniden gündeme getirilme çabalarını dikkatle takip ediyoruz.

Bilindiği gibi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapmış olduğu meşruiyeti bulunmayan 28 şampiyonluk konulu başvuruya karşı Galatasaray Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na 23 Mart 2021 tarihli dilekçemiz ile başvurulmuştu.

Devam eden süreçte, 21 Nisan 2021 tarihli ikinci dilekçemiz ile ilk başvurumuza ek beyan ve itirazlarımız da Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmişti.

Söz konusu dilekçelerimiz vasıtasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarına konu başvuru ile buna bağlı taleplerin neden reddedilmesi gerektiği Türkiye Futbol Federasyonu'na detaylıca izah edilmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür.

Galatasaray Spor Kulübü

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