GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı cevabı!

Galatasaray kulübü resmi internet sitesinden şampiyonluk sayıları hakkında önemli bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamaya göre "Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir. Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibarıyla müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye’nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür." denildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)