Galatasaray'da seçim 11 Haziran'da yapılacak

Galatasaray, yeni seçim tarihini resmi internet sitesinden açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, seçimin 4 Haziran'da olacağı yeterli çoğunluk olmazsa tarihin 11 Haziran olduğu belirtildi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5. Kapanış