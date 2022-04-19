Haberler Galatasaray Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!"

Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!"

Galatasaray Kulübün başkan adaylarından Metin Öztürk, 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimin ertelenmesi halinde 14 Mayıs'ta gerçekleştirilebilmesi için Burak Elmas'ın istifa edeceğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 00:29
Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!"

Sarı kırmızılı kulübün başkan adaylarından Metin Öztürk, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen iftarda açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, yönetime gelmeleri durumunda ilk hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Yolumuz uzun ama kendimize güvenimiz tam. 30 Nisan'da ya da en geç 21 Mayıs'ta Galatasaray'ın başkanı olarak Anıtkabir'i ziyaret ederken, sizlere hitap etmekten onur duyacağım." dedi.

Metin Öztürk, 1905 AGS'nin üyesi olmaktan gurur duyduğunu aktararak davetleri için dernek başkanı Özgür Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Olaganüstü genel kurulla ilgili 22 Nisan Cuma günü için mahkemenin bir tedbir kararı olduğunu hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Büyük bir ihtimalle tedbir kararı kaldırılacak. Çünkü iki başkan adayı bu tedbir kararına karşı ortak bir tavır gösterdi. Fakat bu tedbir davasını ortaya koyan kişinin ikametgah adresinin Kazakistan'da gözükmesi, bunun biraz da bilinçli olduğunu zannediyorum, işi uzatabilir. Bu konuda da Sayın Burak Elmas başkana şükranlarımı sunuyorum. Eğer 22 Nisan için tedbir kararı kalkmazsa, kulüp 14 Mayıs için bir seçim kararı açıklayacak. Bunun gerçekleşmesi için de tüm kurullarıyla birlikte başta başkan Burak Elmas istifa edecek. Bir Galatasaray başkanına yakışan duruşu gösterdiği için Burak Elmas'a teşekkür ediyorum. Yarışa kendisi katılamayacağı halde bunun gerçekleşmesi için gereğini yapıyor."

Özgür Bayraktar: "Engelleri hep birlikte aşacağız"

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) Başkanı Özgür Bayraktar, sadece Galatasaray'ın başarısını düşündüklerini söyledi.

Galatasaray için birlik ve beraberliklerini korumaları gerektiğini anlatan Bayraktar, "Camia olarak sevgi ve hoşgörü içerisinde bir arada olmalı, bunun için çalışmalıyız. Bu zor dönemde göreve talip olan iki başkan adayımız ve ekiplerine camiamız adına teşekkür ediyorum. Bugün Galatasaray'ımızın etrafında engeller vardır. Bu engelleri hep birlikte aşacağız ve yine 'Mayıslar bizimdir.' deyip kupaları kaldıracağız." diye konuştu.

DİĞER
Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'ye romantik kutlama! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ile evlenmişti... Çekirdek aile pozlarına beğeni yağdı!
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı: Taraftarlarımız, mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesin
Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir
Avcı: Mutlu sona az kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan tedbir kararına itiraz!
Mahkemeden tedbir kararı! G.Saray'da seçim iptal
SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Nisan adaya kim veda etti?
Bayram tatili kaç gün?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" 00:23
Almanya Kupası'nda ilk finalist Freiburg! Almanya Kupası'nda ilk finalist Freiburg! 00:21
Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! 00:11
Hakanlı Inter kupada finalde! Hakanlı Inter kupada finalde! 00:07
Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! 00:01
İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! 23:54
Daha Eski
Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." 23:32
Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir 23:26
Avcı: Mutlu sona az kaldı Avcı: Mutlu sona az kaldı 23:09
Cornelius: 2 kupayla tamamlamak istiyoruz! Cornelius: 2 kupayla tamamlamak istiyoruz! 23:06
"Evimizde en iyisini yapacağız" "Evimizde en iyisini yapacağız" 23:04
Siopis'ten flaş sözler! "Rövanş öncesi..." Siopis'ten flaş sözler! "Rövanş öncesi..." 22:59