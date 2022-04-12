SPOR HABERİ - Galatasaray derbide alarm verdi! O isimlerin performansı...

Galatasaray, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe'ye 2-0 yenilirken özellikle takıma bu sezon katılan futbolcuların kötü performansı tepki çekti. Eleştirilerin odağında da 10.6 milyon euro bonservis bedeli ödenen iki Rumen oyuncu vardı. Sezon başında 6.5 milyon euro'ya satın alınan Alex Cicaldau orta sahada tam anlamıyla kayıptı. Torrent'in 74 dakika sahada oyun kurucu "beyin" olarak tuttuğu Rumen oyuncu 33 kez topla buluştu. 18 pas denemesi yaptı. 10'unu rakibe kaptırdı. Yüzde 44.4 gibi inanılmaz düşük bir ortalama yakaladı.

ORTALARI TUTMADI

Skor üretemediler Taylan Antalyalı'nın düşüşü derbide de sürdü. İlk golde Zajc'ı takip etmeyen tecrübeli futbolcu, ikinci gol öncesi de müdahale edemeyince faul bekledi. Öte yandan Galatasaray'ın iki orta sahası Taylan ve Berkan bu sezon skora da herhangi bir katkı sunamadı. Taylan bu sezon 38 maçta, Berkan 42 maçta hiç gol üretemedi. Taylan asist yapamazken, Berkan'ın ise sadece 2 asisti var.

NE DEDİLER?

-AHMET ÇAKAR: Galatasaray'a bu 5 oyuncuyu kim geçirmişse helal olsun; 'Morutan, Cicaldau, Berkan, Taylan ve Nelson' Galatasaray'ı ağır soymuşlar!

-BÜLENT TİMURLENK: Berkan'ın iki topuna hamle yapamayan Gomis'in tek olumlu hareketi Serdar'a attığı çalımdı. Kerem de son pas/vuruşta etkisiz kaldı.

-ERMAN TOROĞLU: Fenerbahçe'de dün görevini yapmayan bir oyuncu arayın desem kimseyi bulamazsınız. Galatasaray'da da görevini yapan oyuncu derseniz onu da bulamazsınız.

-LEVENT TÜZEMEN: Cicaldau ile Morutan berbat bir kadro mühendisliği sonrasında G.Saray'a atılmış pahalı bir kazıktır.

-SERKAN KORKMAZ: Allah, yeni yönetime sabır versin. Camiaya layık bir takım kurmak için ciddi kaynak lazım.