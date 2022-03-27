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TFF'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a cevap geldi! "Hayal ürünü"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı, "Federasyon Başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum" sözlerine TFF'den yanıt geldi. İşte o cevap...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 16:56 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 17:01
TFF'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a cevap geldi! "Hayal ürünü"

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın iddialarına cevap verdi.

İşte o açıklama;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur.

Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.

TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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