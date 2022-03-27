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Miralem Pjanic'ten flaş Galatasaray kararı!

Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremeyen Miralem Pjanic, Galatasaray'ın gündemine geldi. Gelecek sezon orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılara güzel haber İspanya'dan geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 16:08
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Miralem Pjanic'ten flaş Galatasaray kararı!

Sezon başında sürpriz bir şekilde Barcelona'dan bir yıllığına Beşiktaş'ta kiralanan Miralem Pjanic, beklenen etkiyi yaratamadı. Buna rağmen siyah beyazlılar yıldız futbolcuyu takımda tutmak istese de İspanyol basınına göre mali şartlar nedeniyle bu pek mümkün görünmüyor.

Miralem Pjanic'ten flaş Galatasaray kararı!

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin gelecek planlarında Pjanic'i düşünmediği, yıldız futbolcunun da Katalan ekibine dönmek istemediği vurgulandı.

Miralem Pjanic'ten flaş Galatasaray kararı!

Galatasaray'ın da Boşnak yıldıza olan ilgisinin belirtildiği haberde, Pjanic'in İstanbul'da kalmaktan memnun olduğu ve bu nedenle Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşabileceği kaydedildi.

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