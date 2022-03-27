Miralem Pjanic'ten flaş Galatasaray kararı!

Sezon başında sürpriz bir şekilde Barcelona'dan bir yıllığına Beşiktaş'ta kiralanan Miralem Pjanic, beklenen etkiyi yaratamadı. Buna rağmen siyah beyazlılar yıldız futbolcuyu takımda tutmak istese de İspanyol basınına göre mali şartlar nedeniyle bu pek mümkün görünmüyor.