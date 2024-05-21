BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (21 Mayıs 2024)

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ 21 MAYIS 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 21 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Başakşehir 21 Mayıs Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAŞAKŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BAHÇEŞEHİR 1.KISIM MAH. AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 21/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 21/05/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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