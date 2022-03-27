Yusuf Günay Galatasaray'daki ibra oylamasını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da genel kurulda yapılan oylama sonrası Başkan Burak Elmas ve yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. Sarı-kırmızılılar, başkanlık seçimine gidecek. Galatasaray'da merhum başkan Mustafa Cengiz yönetiminde görev alan Yusuf Günay, oylama sonrası görüşlerini A Spor'da paylaştı. Günay, "Kendi dönemimizde Galatasaray için en iyisini yapmaya çalıştık. Alınan kararlar kulübümüze hayırlı olsun. Galatasaray gibi bir camiaya modası geçmiş bir oylama sistemi yakışmadı. Bunu bizlerin değiştirmesi lazım. Tüzük değişikliği yapılacak" ifadelerini kullandı. (GS spor haberleri)