Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten şampiyonluk sözleri! "Gelecek sezon..."

Galatasaray ve Türkiye neden farklı? "Türk ligi çok zor olan bir lig. Oldukça yüksek fiziksel mücadele vermek gerekiyor. Futbolun çok ciddiye alındığı ve çok gol atılan bir lig olma özelliği var. Fiziksel talepler yüksek. Bu benim için oldukça büyük bir değişiklik oldu çünkü önceden Galatasaray'la oyunu domine eden bir takımdık ancak bugün Galatasaray topu daha çok rakibe bırakmakta."

Üzerinde baskı var mı? "Evet çünkü ben daha çok ceza saha forvetiyim. Bir forvetin temel görevi gol atmaktır ancak gol atamayınca takıma en iyi şekilde yardımcı olmak gerekiyor. Yaşımdan dolayı şu anda takımdaki en tecrübeli oyunculardan biriyim. Takıma yönlendirmelerde bulunup tavsiyeler veriyorum. Takımın iyi olması için iyi bir ruh haline ve iyi bir enerjiye sahip olmanız gerekiyor."