Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten şampiyonluk sözleri! "Gelecek sezon..."

Gençlere tavsiyen ne?
"İçinde bulunmuş olduğumuz zor duruma rağmen kaliteli ve gelecek vaat eden oyunculardan oluşan bir takımımız var. Zor geçen bu senenin Kerem, Barış, Emre, Berkan ve Taylan gibi Türk Futbolunun geleceğinde çok önemli oyuncular için büyük deneyim olacak. Bu deneyimden çok şey öğrenecekler."
Şehirde yeni keşiflerde bulundun mu?
"Henüz yeni keşifte bulunmadım. Bir önceki gelişimde sezon başında hazır gelmiştim. 1,5 aylık bir zamanım olmuştu maçlara başlamadan önce bende bir yandan hazırlıklarıma devam ederken diğer taraftan etrafı keşfedebilmiştim. Ancak bu gelişimde sezon ortasında geldim ve fiziksel eksikliklerimi gidermem gerekiyordu. Hareket halindeki trene binmem ve hızlı şekilde sonuçlar almamız gerekiyordu. Galatasaray'a ve takıma konsantre olmam gerekiyordu dolaysıyla futbol haricindeki şeyleri bir kenara bıraktım. Zamanım olunca muhteşem bir şehir olan İstanbul'u tekrar keşfetmek ve tanımak istiyorum. Ama ben her şeyden önce bir futbolcuyum ve Galatasaray'ın bulunduğu durumdan dolayı kendimizi daha fazla takıma adayıp tekrar olmamız gereken konuma çıkarmamız lazım."
Taraftara mesajın ne?
"Destekleri için onlara teşekkür ederim. Eşsiz bir ilişki var. Daha önce büyük kulüplerde oynamama rağmen hiçbir zaman böyle hissetmedim. Benim kalbimde Galatasaray taraftarının özel bir yeri var. Gelecek sezon için iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Özellikle ben kendimi çok iyi hazırlayacağım. Sezonun başından itibaren izlemeyi sevdikleri Galatasaray sahada olacaktır. Kulübün tarihine yakışır şekilde oyunu domine eden, agresif ve yeni kuşaklar kazanmaya hazır bir Galatasaray olacak."