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Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas'a Faruk Süren'den destek! "Bu ne hınçmış arkadaş"

Galatasaray'da genel kurul sonrası ibra edilmeyen Burak Elmas'a dair sarı kırmızılıların efsane başkanı Faruk Süren konuştu. Galatasaray'ın yeniden seçime gidecek olmasını da değerlendiren Faruk Süren, Burak Elmas'a karşı yapılan tutuma dair, "Bu ne hınçmış arkadaş. Bu insanlar 6 ayda ne yaptılar ki ibra edilmediler. Elbette hataları yok mu var. Ama bu hatalar ibra edilmemeyi gerektirmiyor" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 16:00
Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas'a Faruk Süren'den destek! "Bu ne hınçmış arkadaş"

Galatasaray efsane başkanlarından Faruk Süren, Takvim'e konuştu. Süren konuşmasının başında, "Bu ne hınçmış arkadaş. Bu insanlar 6 ayda ne yaptılar ki ibra edilmediler. Elbette hataları yok mu var. Ama bu hatalar ibra edilmemeyi gerektirmiyor" dedi.

Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas'a Faruk Süren'den destek! "Bu ne hınçmış arkadaş"

"İSTİSMAR EDİYORLAR"
Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin üzüntü verici olduğunu söyleyen Süren "Ben bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Bu görevleri yapamayacak insanlar hiç spor yapmamış, parkeden geçmemiş yüzmeye gitmemiş kulübü yeterince tanımayan insanlar bu görevlere talip oluyorlar. Bu çok tehlikeli. Sadece Galatasaray'da değil. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta da… Bazı şeyleri istismar ediyorlar" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas'a Faruk Süren'den destek! "Bu ne hınçmış arkadaş"

"MUSTAFA CENGİZ BIRAKIRKEN BORÇ 1 MİLYAR 600 MİLYONDU"
6 ay içinde Burak Elmas'ın bazı konularda hatalar yaptığını belirten Süren "Yönetim kadrosu konusunda hataları vardır… Fatih Terim konusu bu şekilde hallolmamalıydı… Bunlar da ben de hemfikirim. Ama Başkan 6 ayda çok önemli işler yaptı. Bunları kimse görmüyor. Takımın şişmiş maaş bütçesi, Kemerburgaz, Florya ve Ada konulularında çok büyük işler başardı. Futbol takımı da zamanla başarıyı yakalayacaktı. Allah rahmet eylesin ama Mustafa Cengiz başkan devraldığında Sportif AŞ'nin borcu 600 milyondu. Bırakırken 1 milyar 600 milyondu. Cengiz Başkan 2 defa ibra olmadı. Bana kimse kur farkı filan demesin" dedi.

Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas'a Faruk Süren'den destek! "Bu ne hınçmış arkadaş"

Galatasaray'ın çok büyük bir fırsat kaçırdığını belirten Süren, "Kemerburgaz, Florya prjoleri hayata geçmek üzereydi. Galatasaray çok büyük adımlar attı. Ada konusunu Başkan şahsi girişimleri ile 1 ay gibi kısa sürede çözdü. Bunu kimse bu kadar kısa zamanda çözemezdi. Bin de ibra etmemek yetmiyormuş gibi bütçeyi de onaylamamışlar. Bütçenin onaylanmaması demek bundan sonra yapılacak harcamaların mevcut yönetimin cebinden yapması demek. Bu ne hınçmış. Neyin hıncıymış ben anlam veremedim" ifadelerini kullandı.

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