Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas'a Faruk Süren'den destek! "Bu ne hınçmış arkadaş"

Galatasaray efsane başkanlarından Faruk Süren, Takvim'e konuştu. Süren konuşmasının başında, "Bu ne hınçmış arkadaş. Bu insanlar 6 ayda ne yaptılar ki ibra edilmediler. Elbette hataları yok mu var. Ama bu hatalar ibra edilmemeyi gerektirmiyor" dedi.

"İSTİSMAR EDİYORLAR"

Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin üzüntü verici olduğunu söyleyen Süren "Ben bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Bu görevleri yapamayacak insanlar hiç spor yapmamış, parkeden geçmemiş yüzmeye gitmemiş kulübü yeterince tanımayan insanlar bu görevlere talip oluyorlar. Bu çok tehlikeli. Sadece Galatasaray'da değil. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta da… Bazı şeyleri istismar ediyorlar" ifadesini kullandı.